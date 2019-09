Clermont-Ferrand : les archives départementales agrandies et modernisées

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Construit dans les années 90, les archives du Puy-de-Dôme situées sur les hauts de Chanturgue sont aujourd'hui à l'étroit. Non seulement le bâtiment est agrandi mais il est aussi modernisé. Les archives départementales avaient surtout besoin d'espace.

La capacité de stokage passe de 38 km à 52 km linéaires. © Radio France - Claudie Hamon

10 nouveaux magasins de stockage de neuf étages sont en construction. Ils offrent 15 km linéaires supplémentaires. La capacité de stockage passe ainsi de 38 à 52 km. "On est reparti pour 20 ans", précise Pierre-Frédéric Brau, directeur des archives départementales. Malgré la numérisation, les archives reçoivent toujours des documents papier, entre 500 et 600 mètres linéaires par an. "Sans cet agrandissement, les archives du Puy-de-Dôme ne pouvaient plus remplir pleinement ses missions" précise Philippe Barbat Directeur général des Patrimoines au Ministère de la Culture.

L'accueil du public est entièrement repensé © Radio France - Claudie HAMON

Ces travaux vont aussi apporter un nouveau look au bâtiment construit dans les années 90. Entièrement isolé par l'extérieur, les structures métalliques ont été enlevées, et seront remplacées par du bois. Le parvis d'accueil sera traité en bardage bois. La surface vitrée de la façade sera recouverte d'un moucharabieh en zinc perforé. "On a voulu changer l'image du bâtiment , mais on retrouvera son aspect initial " explique Annette Verlac, architecte de CRR Architectures. "On a toujours cette construction en escalier, les magasins de stockage sont construits à l'arrière du bâtiment, comme avant."

La salle de lecture entièrement rénovée sera accessible au public en décembre prochain. Pour l'instant, l'accueil du public est restreint et seulement sur rendez-vous. La fin des travaux est programmé au printemps 2020. Coût des travaux plus de 9 millions d'euros (répartis entre département plus de 8 millions et l'Etat plus d'un million). Les archives départementales du Puy-de-Dôme emploient 46 personnes.