Clermont-Ferrand : les trésors des Arts de l'Islam se dévoilent au Musée d'Art Roger-Quilliot

Une exposition idéale pour poser un regard différent sur les arts et les cultures de l'Islam. "Arts de l'Islam, un passé pour un présent" est une exposition à découvrir au Musée d'Art Roger-Quilliot du 20 novembre au 27 mars 2022, à Clermont-Ferrand.

L'événement, co-produit par le Musée du Louvre et la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais est présent simultanément dans 18 villes en France. Cette exposition a été initiée à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. "Comme une respiration loin de l'hystérie quotidienne" nous explique Yannick LINTZ, la commissaire de l'exposition.

L'olifant en ivoire découvert dans les trésors de la cathédrale de Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

Les 12 œuvres présentées à Clermont-Ferrand nous offre un voyage dans l'univers d'un riche dignitaire, du 10ème siècle à nos jours. Certaines pièces proviennent d'ailleurs de nos musées locaux comme ce cor du 11ème-12ème siècle en ivoire découvert dans la cathédrale de Clermont-Ferrand ou ce tapis à décor de niche du 19ème-20ème siècle. Les trésors de l'Islam sont aussi profanes.

Yannick Lintz, commissaire de l'exposition "Art de l'Islam, un passé pour un présent" © Radio France - Claudie HAMON

" Ces chefs-d'œuvre nous démontrent que l'Islam est une civilisation diverse," explique Yannick Lintz. "Diversité géographique, car chaque œuvre illustre une région différente, entre la Turquie, la méditerranée, l'Iran, l'Inde, l'Asie Centrale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'étendard et la masse d'arme du 18e et 19e siècles conservés au Musée d'Art Roger-Quilliot. © Radio France - Claudie Hamon

Cela montre aussi que l'art islamique n'est pas forcément religieux. Comme dans l'art européen, on a aussi de l'art profane quand il s'agit de décorer les salons, les palais. On a par exemple, ce repose-pied d'un empereur indien de la dynastie Moghol. Avec 12 œuvres, on peut montrer beaucoup de choses, sans saturer les visiteurs, sans faire peur."

Tapis circulaire Turque du XXe, conservé au musée Bargoin. © Radio France - Claudie Hamon

Les 18 expositions "Arts de l'Islam" seront toutes inaugurées samedi 20 novembre. Un moment festif est prévu de 14h-17h au Musée d'Art Roger-Quilliot. Plusieurs animations, ateliers, conférences sont organisés jusqu'au mois de mars. "Arts de l'Islam" fait partie des événements organisés dans le cadre de la candidature de Clermont-Ferrand au titre de capitale européenne 2028.