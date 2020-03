Clermont-Ferrand : les fans d'Indochine campent depuis trois jours devant la Coopérative de Mai

Huit tentes sont dressées ce vendredi matin devant la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand. Les premiers fans d'Indochine sont arrivés dès mercredi en Auvergne. Prévisible mais toujours subjuguant de constater une fidélité aussi passionnelle. Ils font partie des 1.500 privilégiés qui assisteront ce samedi soir (20h30) au concert exceptionnel du groupe français le plus populaire et adulé. Un spectacle unique de deux heures trente donné à l'occasion du vingtième anniversaire de la salle clermontoise.

Le leader d'Indochine Nikola Sirkis a rapidement répondu oui à l'invitation de Didier Veillault, le directeur de la Coopé. A une condition, pouvoir répéter pendant trois jours. Indochine n'est plus remonté sur scène depuis juin dernier et un dernier concert à Lille, conclusion de la tournée XXL "13 Tour".

Indochine a donné "rendez-vous en 2020 et 2021" à ses fans dans un message publié sur son compte Instagram. Un retour sur scène pour le 40e anniversaire de groupe est en préparation. L'annonce devrait être officielle d'ici fin mars, début avril. En attendant, les fans sont à la diète pendant plusieurs mois et ce concert unique à Clermont-Ferrand est une bénédiction. Qui plus est "dans une salle qu'ils adorent pour ces concerts intimistes". Région parisienne, Nantes, sud de la France, ils sont donc venus de partout pour converger vers la coopé.