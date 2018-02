Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Alain, la soixantaine, est un festivalier à part entière. Et pourtant, il n'a jamais assisté à une seule projection. Chaque hiver, depuis 20 ans, le volubile commerçant nomade installe son petit camion bleu à proximité de la Maison de la Culture. Une figure désormais incontournable de la restauration rapide pendant le "Court". De nombreux festivaliers affamés dévorent tout ce qu'ils peuvent de bobines et tentent de passer le plus rapidement possible par le stand ravitaillement. Aucune "Formule 1" à l'horizon, mais une cortège de "food trucks" garés dans le paddock des Salins.

200 clients par jour

Un pull, une veste molletonné et une écharpe, Alain est prêt affronter le froid... et les coups de chaud : "la météo joue beaucoup. Quand il fait très froid, les gens n'ont pas la patience d'attendre devant le camion. Ils courent de séance en séance. Il faut aller vite. Ils achètent un sandwich chaud, mais l'emportent froid"... Travaux de la future scène nationale obligent, Alain est un peu excentré de la maison de la culture cette année : "Pour l'instant, c'est moyen pour l'instant, mais les gens sont habitués à mon camion bleu. Je dois être à 200 clients par jour à peu près".

Invasion de Food Trucks pendant le Festival © Radio France - Eric Le Bihan

De l'autre côté de la Maison de la Culture, plusieurs "food trucks" bordent la place des Salins. Pizzas, pâtes, hamburgers, sandwichs, il y en a pour tous les goûts pourvu que ce soit rapide. Mais une structure attire particulièrement l'attention. Un barnum accolé à un camion. Sous le mini-chapiteau, plusieurs bénévoles s'affairent. C'est la première fois que l'association "les anciens et les amis de la Casamance" s'installe ici dans le cadre du Festival du Court Métrage avec l'accord de la mairie. Ils vendent de la soupe chaude et du café pour financer leur prochain convoi de véhicules "ambulances" pour le Sénégal.

Soupe et café pour partir en Casamance

Les 40° qui séparent la Casamance de l'Auvergne n'enlèvent pas le sourire à Pierre Miele, vice-président de l'association : "On n'est pas très bien placé, mais c'est un début. On a fait un menu adapté au climat. Soupe et café, c'est parfait. On est plusieurs bénévoles, du coup on peut partager notre temps entre le stand et le Festival. Pendant que les uns servent, les autres peuvent aller aux projections"... Et se mettre au chaud.

L'association "les anciens et les amis de la Casamance" propose de la soupe et du café aux festivaliers © Radio France - Eric Le Bihan

La 40e édition du Festival International du Court Métrage dure jusqu'à samedi soir à Clermont-Ferrand. L'an dernier, près de 160.000 personnes avaient participé à cette migration culturelle hivernale.