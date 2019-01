Clermont-Ferrand : les habits de lumière de la place de Jaude s'éteindront le 14 janvier

Grande roue, carrousel, chenille, les manèges de la place de Jaude accueillent petits et grands jusqu'au 14 janvier. Après, les clermontois retrouveront leur agora.

Les habits de lumière de la place de Jaude s'éteindront le 14 janvier. © Radio France - Claudie Hamon

Après les fêtes, les gens pensent qu'on est en vacances

Pour la famille Saby, propriétaire de l'un des carrousels , le démontage du manège ne signifie pas le début des vacances. Une fois démonté, il sera entreposé dans leur hangar d'Aubière où il sera examiné sous toutes les coutures. Une opération de maintenance qui nécessitera du temps et du personnel. "_Quand le manège a déménagé, les gens pensent qu'on est en vacancessouligne Thibault,_ le gendre de Joël et Catherine Saby en fait je prendrai une toute petite semaine avec ma femme et mes deux enfants." De toute façon, la famille Saby a plusieurs attractions, comme le petit train clermontois ou le parc Funestre à la Bourboule. "Nous travaillons en famille, mes beaux-parents et nous mais notre entreprise peut compter jusqu'à une vingtaine de personnes dans les pics d'activité, l'été par exemple."

Thibault Saby tient l'un des carrousel de la place de Jaude. © Radio France - Claudie Hamon

Finalement, Thibault ne se plaint pas de la saison. "A part les épisodes des gilets jaunes qui ont perturbé quelques week-end, les clermontois sont bien présents la semaine, de plus, la météo a été clémente. Bon c'est vrai, nous ne serons pas encore millionnaires cette année, mais le sourire des enfants compense largement !"