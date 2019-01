Clermont-Ferrand : les meilleurs spécialistes de la restauration au chevet de la Fontaine d'Amboise

Clermont-Ferrand, France

En fait cette grande fontaine de huit mètres de haut, sculptée dans la pierre de volvic au XVIe siècle (1511-1515) était érigée à l'origine place de la Victoire avant de déménager trois fois. Un savant réseau d'adduction d'eau provenant de Royat alimentait l'ouvrage qui servait aussi bien aux hommes qu'aux animaux.

Les déménagements successifs de la fontaine ont abîmé la dentelle de pierre volcanique (la pisseuse) © Radio France - Claudie Hamon

Des ajouts de mortier disgracieux

Ce chantier de rénovation est le début d'une politique de renouveau du centre historique de la ville. Un diagnostic approfondi de l'édifice du XVIe siècle a révélé de nombreux problèmes de fissures et d'étanchéité. Le béton de la chambre hydraulique situé au cœur de l'édifice notamment a beaucoup souffert ; mal coulé, il s'est effrité au fil du temps occasionnant des fissures et des fuites dans le parking souterrains . "Le nettoyage minutieux a révélé des micro-fissures des greffes de mortier disgracieux explique Stéphane Raffault, directeur général de la société Geneste en charge des travaux." "Il va falloir enlever ces ajouts, et les remplacer avec des greffes de pierre de volvic avec nos techniques d'aujourd'hui poursuit Christian Laporte, l'architecte clermontois du chantier."

Un des ajouts de mortier qu'il faut remplacer © Radio France - Claudie Hamon

Plusieurs fois déplacée

Érigée à l'origine place de La Victoire, la Fontaine d'Amboise devait alimenter en eau tout le plateau central. "L'ouvrage était très utile aux clermontois, précise Christian Laporte, des gravures anciennes montre l'importance de cette fontaine, des femmes, des enfants venaient y boire, elle servait aussi d'abreuvoir aux animaux". A sa construction, le chantier du réseau d'adduction est colossal car l'eau est acheminée de Royat, les travaux dureront 80 ans . L'aventure de la Fontaine d'Amboise se poursuit au gré de l'évolution urbaine. En 1808, avec son transfert sur la place Delille, la fontaine acquiert un nouvel étage. En 1855, la fontaine est à nouveau déplacée vers le carrefour de l’Avenue Carnot et du Cours Sablon. Obstacle à la circulation automobile, elle est finalement déménagée vers la place de la Poterne où elle trône toujours au milieu du square.

La Fontaine d'Amboise un ouvrage important pour les clermontois. - Bois de Paul Devaux

Une campagne de diagnostic des fontaines clermontoises

Cette rénovation intervient dans une vaste campagne de diagnostic des fontaines publiques protégées. Ce chantier devrait s'achever avant l'été. Le montant des travaux s'élève à 174 000 euros, un financement croisé entre la ville, la région et l’état. Les prochains travaux de restauration du patrimoine clermontois concernent les statues de la ville et l'aménagement des abords de Notre Dame du Port.