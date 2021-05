Clermont-Ferrand: les musées se réveillent eux aussi ce mercredi

Ils ont hiberné depuis l'automne dernier. Les musées sont restés vides et silencieux. Le déconfinement de la culture leur permet d'accueillir à nouveau des visiteurs à compter de ce mercredi. Tous les musées clermontois ouvriront donc ce mercredi.

Le Musée d'Art Roger-Quilliot, le musée Bargoin, le muséum Henri-Lecoq vont donc revivre, avec une jauge limitée et un strict respect des consignes sanitaires: masque obligatoire à partir de 11 ans, parcours respectant la distanciation physique. Les horaires seront également adaptés. Pour cette réouverture, le public ne pourra visiter que les après-midi, de 13 à 17 heures, les matinées étant réservées aux scolaires.

Le MARQ proposera dès ce jeudi une exposition consacrée à des œuvres datant de l'époque de Louis XIII. Tout d'abord Roland furieux, ce décor d'apparat un peu mystérieux du château d'Effiat (le marquis d'Effiat, maréchal de France, était un proche de Louis XIII). Ensuite des gravures de Jacques Callot, considéré comme l'un des maîtres de l'eau forte.

Clermont Auvergne Métropole ouvre également ses deux autres musées. Le Musée de la Batellerie d'Allier Pierre-Mondanel à Pont-du-Château et le Musée de la Résistance, de l'Internement et de la Déportation à Chamalières. Ce dernier propose une exposition temporaire sur le thème de la négation de l'Homme dans l'univers concentrationnaire nazi.

Les autres musées auvergnats

Plusieurs musées de la région vont également ouvrir leurs portes dès ce mercredi, toujours en respectant les mesures sanitaires. C'est le cas par exemple du musée Crozatier du Puy-en-Velay, du musée de Gergovie ou encore du MUPOP à Montluçon. A Moulins, le musée Anne de Beaujeu et la Maison Mantin proposent nourritures terrestres et culturelles avec un déjeuner à 12H30, en extérieur. Le Centre National du Costume de Scène attendra jeudi pour sa réouverture. A Aurillac, le musée d'art et d'archéologie et le musée des volcans ouvriront progressivement avec quelques jours de visites d'ici l'été.