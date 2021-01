Clermont-Ferrand: les travaux de la future bibliothèque métropolitaine ont commencé à l'Hôtel-Dieu

Les travaux de construction ne commenceront qu'à l'automne. Pour le moment, il faut d'abord démolir, enlever les cloisons des anciennes chambres d'hôpital, désamianter, déplomber, curer. Il a fallu aussi démonter les pièces qui doivent être protégées, des lustres, des tableaux ou encore des menuiseries d'origine qui doivent être préservées. Il y a également un gros travail archéologique à faire sous la cour centrale et le jardin de l'Hôtel-Dieu.

Une future salle de lecture au deuxième étage © Radio France - Emmanuel Moreau

Des premiers travaux qui ont révélé de bonnes surprises, il est possible de faire de grands espaces à tous les étages du bâtiment Dijon, le plus ancien de l'Hôtel-Dieu. Ce bâtiment en forme de U, là où se trouve l'entrée principale, date de 1770. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les architectes (le cabinet anglais Stanton Williams, associé au cabinet clermontois MTa) vont maintenant pouvoir affiner leurs plans. Et les appels d'offres pour les différentes phases du chantier être lancés.

Un forum central au cœur du projet

La bibliothèque de 9.571 m² sera organisée autour d'un forum central. Il sera installé au milieu du U, dans l'ancienne cour de l'Hôtel-Dieu. Ce forum sera un nouveau bâtiment à double niveau servira d'abord d'accueil. Il comprendra un café, un amphithéatre de 200 places, une salle d'exposition, un espace numérique et jeux vidéos. Il devrait accueillir une cinquantaine de manifestations chaque année. Tout autour, les trois ailes du bâtiment ancien seront réhabilités, avec des salles de lecture et de travail.

Le futur forum central encadré par les trois ailes du bâtiment historique - Forbes Massie

A l'extérieur, un jardin de lecture descendra jusqu'à l'avenue de Gaulle. Un énorme projet, dont le coût total devrait être de 61,7 millions d'€uros. Il devrait être terminé dans trois ans. Le temps d'aménager la bibliothèque, l'ouverture est prévue à la mi-2024. 500.000 visiteurs sont attendus chaque année.