Clermont-Ferrand : malgré le déconfinement, un Disquaire Day compliqué

La première complication a été de décaler ce Disquaire Day de deux mois : initialement prévu le 18 avril, il a donc été décalé au 20 juin. Chez Rolling Rock, à Clermont-Ferrand, les habitués ont été au rendez-vous de cet événement, qui célèbre les disquaires indépendants. Mais pas forcément plus, selon Sylvain Heyraud, le gérant du magasin. "C'est délicat... c'est beaucoup plus calme que d'habitude, au niveau de la consommation des disques", regrette-t-il.

Le confinement a porté un coup terrible à cette boutique, qui, avant la crise sanitaire, "s'en sortait pas trop mal", selon son gérant. "On se défendait, ce qui n'est pas toujours évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que la boutique tourne tout le temps, pour commander les nouveautés qui arrivent toutes les semaines. Et il faut une trésorerie pour ça."

"Les disquaires indépendants sont souvent oubliés. On a eu des aides, mais pas plus que ce qu'ont eu les salariés. On ne nous soutient souvent pas de la bonne manière, et souvent, ceux qui parlent pour nous ne sont pas des disquaires indépendants, et parlent sans connaître notre profession" - Sylvain Heyraud, gérant du "Rolling Rock"