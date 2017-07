Clermont-Ferrand: Manu Chao a transformé le stade Marcel Michelin

C'est un essai réussi pour le festival Europavox! 20.000 personnes ont chanté et dansé sans s'arrêter en rythme avec l'infatigable Manu Chao.

Les clermontois et les organisateurs du festival l'attendaient depuis un bon moment.. Enfin un concert dans l'enceinte du mythique stade Marcel Michelin! Et Manu Chao a bien compris qu'il entrait dimanche soir dans le monde du rugby "Bonsoir Clermont! Bonsoir les champions!" lance t-il.

Le Brennus s'invite sur la scène avec Manu Chao © Radio France - Lauriane Havard

Pour débuter le concert, le Brennus a été monté sur scène. Le passage de relais a été fait pour la soirée, Manu Chao et ses musiciens n'ont pas cessé de faire trembler le stade. Clandestino, Me gustas tù, Welcome to Tijuana, ils ont interprété ces titres qui sont aujourd'hui imprégnés dans la tête du public depuis presque 20 ans.

Au total, Manu Chao a fait plus de 2h de show sans s'arrêter! Une machine musicale qui saute sur scène, de droite à gauche, s'adresse à la foule et surtout qui vous transmet des fourmis dans les jambes! L'ensemble du public dansait, que ce soit dans la fosse ou sur les gradins. Tout le monde a été piqué par la fièvre heureuse de Manu Chao. "On voyait qu'il n'y avait pas de barrières, pas de frontières sociales, c'était vraiment excellent!" raconte Laure.

Le public au rendez-vous pour accueillir Manu Chao © Radio France - Lauriane Havard

La 11ème édition du festival Europavox s'est terminée en beauté dimanche soir grâce à la fougue de Manu Chao. L'expérience d'un concert au stade Marcel Michelin sera t-elle renouvelée? "On l'espère bien!" lance Isabelle.