Effervescences, l'aventure collective portée par la Ville de Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne Métropole se poursuit. Prochain rendez-vous festif, le samedi 10 février, la place de Jaude sera transformée en station de sport d'hiver. Et il y aura de la neige !

Clermont-Ferrand, France

Après le galop d'essai du mois d'octobre, Effervescences prend de la hauteur et nous invite à la montagne. Pour l'occasion, la station du Mont Dore descend place de Jaude pour une nuit de feu et de glace. Le Festival du Court métrage qui fête ses 40 ans et l'Electric Palace roi de la nuit du Festival s'associent à l'événement.

Un vrai télésiège

Un téléphérique, un mini village de chalets, des braseros et un barbecue géant seront installés place de Jaude. Dès 18 heures, les animations vont mettre le feu au village éphémère. Une kermesse de feu et des sculpteurs de glace animeront la soirée. Il y aura également beaucoup de musique avec des DJ, des fanfares, des concerts variés.

Et pour l'occasion, la principauté Grolandaise qui fête ses 25 ans installe son Ambassade à Clermont.

Tout le programme est à retrouver sur le site d'Effervescences.