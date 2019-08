Clermont-Ferrand : des dizaines de figurants candidatent pour apparaître dans le film "Délicieux" avec Patrick Chesnais

Clermont-Ferrand, France

Le script, les acteurs, le lieu, les costumes... Tout est prêt pour le tournage du film "Délicieux" d'Eric Besnard, qui va se dérouler entre le 16 septembre et le 27 octobre à Brezons dans le Cantal. Sauf une chose : il manque des figurants. Un casting était organisé au bar le Bonnet d'Âne à Clermont-Ferrand ce samedi 10 août.

Sauf que tout le monde ne peut pas devenir figurant. Marie-Christine Duchatel, chargée de figuration a certains critères : " Je recherche des gens qui vont être cheveux longs, sans barbe, sans bouc pour les garçons. Cheveux longs aussi pour les filles, sans franges et surtout pas teints. Pas de percings, pas de tatouages, parce que le film se passe en 1789".

Pour voir l'envers du décor

Du coup dans la file d'attente, certains ont du faire demi-tour. Pour Sylvain, c'est bon, il a pu entrer dans la salle : "C'est une grande première pour moi", explique-t-il. Le casting est simple, il suffit de remplir une fiche d'inscription et de passer à la séance photo. "C'est plus pour le côté défi et challenge, et si les choses aboutissent, _voir l'envers du décor sur un tournage_. C''est un peu comme un microcosme, ça fourmille de partout".

Une fois les deux étapes franchie, Marie-Christine Duchatel récupère les fiches : si elle téléphone aux candidats, ils sont pris, sinon ce sera pour une prochaine fois. Clara croise les doigts : "ça fait tellement de temps que j'ai envie de faire ça que je me dis que ça se passera bien. J'aime beaucoup les films d'époques, les costumes... et en plus il y aura Benjamin Laverne donc..."

Patience pour les candidats, ils devraient savoir dans quelques jours s'ils pourront crever l'écran.