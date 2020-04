Clermont-Ferrand : un grand concours de "air bands" lancé par La Coopé

La salle clermontoise est privée d'activité depuis plusieurs semaines à cause de la crise du Covd-19. Mais, la Coopérative de Mai veut s'adapter en proposant du contenu en ligne. Et pas n'importe quel contenu : un grand concours de "Air Bands". On vous explique tout.

"La Coopé joue à domicile". Et elle prend l'expression à la lettre. La salle de concert clermontoise lance LEGEND'AIR, un grand concours de Air Bands et Lip Sync.

Si vous vous demandez ce que ces deux mots signifie, le Grand Serge, alias Didier Richer vous explique. "Vous allez pouvoir devenir un grand musicien même si vous n'avez jamais touché un instrument de musique."

S'enregistrer en train de mimer les musiques

Le but : "on propose plusieurs types de musiques, vous choisissez le morceau et vous vous enregistrez" en mimant les instruments de musique ou en bougeant des lèvres comme si vous étiez le guitariste, batteur, bassiste ou chanteur.

Parmi les morceaux,Smells Like Teen Spirit de Nirvana, Bad Guy de Billie Ellish, Louxor j'adore de Philippe Katerine, J'ai 10 ans d'Aldebert, Promesses de Big Flo & Oli ou encore Soleil de Roméo Elvis.

Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez le faire seul, mais vous pouvez aussi le faire en famille. Les vidéos seront compilées, regardées et écoutées par un jury constitué d'artistes comme The Wackids et Guillaume Aldebert ou un chroniqueur "champion du monde de air Queen toutes catégories" dixit la Coopé, Thomas VDB.

Les vidéos seront ensuite diffusées sur le blog https://www.lacoopeadomicile.org/ et les réseaux sociaux, les meilleures vidéos seront récompensées. Ainsi, des places de concerts, des goodies et des CD's seront à gagner.