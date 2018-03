Le chantier a démarré en août dernier avec un double objectif : remettre aux normes et agrandir le complexe nautique. La métropole clermontoise va se doter d'une infrastructure capable d'accueillir le grand public, les scolaires et des compétitions. Ouverture prévue à la mi-septembre.

Clermont-Ferrand, France

Le stade nautique Pierre de Coubertin va bientôt sortir la tête de l'eau ! Une année de travaux va être nécessaire pour le réhabiliter et réaliser une extension du complexe de 450 m². Symbole de cette cure de jouvence, le second bassin, fermé au public depuis 2004. Il n'était plus aux normes. Celui en construction sera en inox. Il va être équipé d'un mur mobile permettant d'avoir un espace pour les sportifs de 25 mètres en position levée et un bassin d'apprentissage pour les nageurs débutants. Le futur "petit" bassin sera mis en eau mi-juillet avant une ouverture deux plus tard.

Le maire Olivier Bianchi devant le futur petit bassin © Radio France - Eric Le Bihan

Au delà de ce bassin high-tech, c'est l'ensemble du complexe qui se "plonge" dans le futur. La charpente de la toiture est entièrement refaite en bois lamellé-collé. Par ailleurs, 80 m² de panneaux solaires vont permettront de chauffer les sanitaires. Des vestiaires collectifs, un espace détente avec jacuzzi, un sauna, un hammam et des douches sensorielles sont également en construction. L'accueil et l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ont été optimisés. Enfin, il est prévu une aire de jeux pour enfants à l'extérieur du stade nautique.

Un tel complexe avec double bassin va enfin permettre à la métropole clermontoise de répondre à plusieurs exigences. D'abord celle du grand public qui se sent parfois un peu à l'étroit pour nager sereinement. La fréquentation annuelle atteint actuellement les 260 000 personnes. Le futur stade nautique devrait permettre d'en accueillir 100 000 supplémentaires. Clermont-Ferrand va également pouvoir accueillir les groupes scolaires dans de meilleures conditions et de postuler à l'organisation de compétitions nationales. Le maire et président de Clermont Auvergne Métropole Olivier Bianchi : "le chantier s'inscrit dans un projet global. La futur scène nationale derrière (le stade nautique). Un aménagement urbain qui va être repensé... On va faire une place importante à l'eau et à la nature. Un peu à l'image de ce qu'on a projeté pour que cette ville prenne petit à petit un nouveau visage".

Coût total de l'investissement : 8,5 millions d’euros (hors taxes) pour la Métropole. L'ouverture est toujours prévue à la mi-septembre. Le calendrier devrait donc être respecté.