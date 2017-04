Clint Eastwood prépare un film sur l'attaque du Thalys

Le réalisateur américain Clint Eastwood va tourner un film sur l'attentat déjoué du Thalys. C'est ce qu'a révélé jeudi le site américain Deadline. Ce sera l'adaptation du livre écrit par les trois jeunes soldats ont neutralisé le djihadiste lourdement armé.

Clint Eastwoord va adapter au cinéma l'attaque terroriste du Thalys. C'est ce qu'a rapporté jeudi le site Deadline. Le réalisateur américain a choisi de s'inspirer du livre ""The 15:17 To Paris : la vraie histoire d'un terroriste, d'un train et de trois héros américains" écrit par les trois jeunes soldats américains qui ont neutralisé le djihadiste Ayoub El Khazzani dans le Thalys qui reliait Amsterdam à Paris le 21 août 2015.

Le casting n'a pas encore commencé mais le tournage du film aura lieu cette année. Il sera produit par Warner Bros. On ne sait pas encore si certaines scènes seront tournées dans les Hauts-de-France.

Le 21 août 2015, Ayoub El Khazzani, un jeune marocain de 25 ans à l'époque, avait blessé trois passagers à bord d'un Thalys Amsterdam-Paris, alors que le train arrivait à hauteur de Oignies dans le Pas-de-Calais.

N'écoutant que leur courage, un passager britannique, Chris Norman, et trois jeunes américains, Spencer Stone, Alek Skarlatos et Anthony Sadler, avait finalement réussi à maîtriser le tireur armé d'un fusil d'assaut. Un acte héroïque qui leur avait valu de recevoir trois jours plus tard la Légion d'honneur lors d'une cérémonie à l'Elysée.