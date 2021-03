Clip de rap et rêves de cinéma à Mainsat

L'ambiance est à la fois sombre et colorée, brumeuse en tout cas, dans le vieux château des Portes (XIIème siècle), à Mainsat. Une porte s'ouvre, on est en plein tournage du clip d'un improbable trio : Ras McBean, Verbal et Gwad Daniel's. Les deux premiers font du reggae, le troisième du rap. Mais leurs univers musicaux ont fusionné.

"On a commencé en free-style lors d'une soirée", explique Verbal, "et on a profité de la venue du frère (Ras McBean) pour enregistrer".

Les bagues de Gwad Daniel's © Radio France - Fabien Arnet

Le morceau, mélange de reggae et de rap, très dansant, a été mis en boite il y a seulement quelques jours. "C'est un peu comme une compétition entre nous trois, mais une bonne compétition, chacun avec ses mots et son style", selon Gwad Daniel's, look de rappeur argenté, avec tatouages et bagues. "Ca fait de très belles couleurs", dit avec beaucoup de douceur Ras McBean, raggaeman de Guyana (Amérique-du-Sud). "Quand on mélange les styles, ca fait toute la force de la musique."

Le tournage est réalisé en quelques heures, avec une seule caméra, tenue par le chef opérateur David Guérinot. "L'idée, c'est d'avoir un fond noir pour qu'on ait l'impression que les artistes sont dans un endroit sombre. Au-dessus, il y a une douche (lampe) qui éclaire leurs visages, et quelques spots de couleurs pour donner un aspect très reggae, street, etc..."

David Guérinot tient la caméra face à Gwad Daniel's, sous l'oeil de Frédéric Romain © Radio France - Fabien Arnet

Le clip, c'est une bataille qui se joue sur scène, en chantant, plutôt que dans la rue avec des flingues. Il sera monté dans le courant de la semaine, et disponible très vite sur internet.

En attendant, voici deux clips. Ras McBean (et Soulcraft) dans une autre ambiance : "Be Respected".

Et Gwad Daniel's - "Déterminé".

A l'origine du scénario, le réalisateur Frédéric Romain, qui ne rêve que d'une chose : ouvrir (David Guérinot) un espace pour former des gens aux métiers du cinéma. "On est en négociations avec la mairie de Mainsat pour trouver un local. On pourrait y installer des studios, acheter du matériel, et former à l'écriture de scénarios, à la réalisation, au cadrage, à la lumière, aux décors."

Courant mars, deux personnes de l'équipe ont été formées au cadrage, elles vont s'occuper des Making Of lors des tournages, avant de se lancer à leur tour.