Clips promotionnels pour vanter la destination Gerardmer cet hiver

Epidémie de Coronavirus, manque de neige, ambiance morose. A Gerardmer, les acteurs du tourisme refuse de baisser les bras. Une affiche et plusieurs clips promotionnels, font de la ville une destination coup de coeur cet hiver.

Le massage est simple comme le bonheur. "Nous sommes prêts à recevoir les touristes dans les meilleurs conditions. A les loger, les nourrir, les habiller et les distraire dans le respect du protocole sanitaire en vigueur". President du Groupement Hôtelier de Gerardmer et ses environs, François Cornil se veut résolument optimiste chiffres à l'appui. La semaine de Noël le taux de réservation dans les hôtels, les meublés et les locations est de 50 à 60%. Il devrait être de 70 à 80 % la seconde semaine des vacances.

A l'initiative de la ville, et de l'ensemble des acteurs touristiques, jouant leurs propres rôles, un clip promotionnel de 15/20 secondes a été tourné et mis en ligne il y a une semaine. Deux autres devraient suivre d'ici la rentrée du 4 janvier prochain. Une affiche a également été diffusée.

La clientèle visée est essentiellement régionale, en l'absence des étrangers bloqués dans leurs pays et des franciliens et nordistes bien moins nombreux que les années précédentes. "Nous avons reçu beaucoup de message d'encouragement et de remerciements" conclut encore François Cornil.