Clisson : le festival Hellfest récolte 195.000 euros pour le CHU

Les métalleux ont le cœur sur la main. Le Hellfest, le Festival de musique Métal de Clisson a recueilli 195.000 euros au profit du CHU de Nantes. Le festival avait ouvert une cagnotte en ligne qui a recueilli 77.230 euros, auxquels il faut ajouter 117.770 euros issus de la vente de produits dérivés. Le Hellfest avait mis en vente des lots de trois masques siglés et des t-shirts "Hellfest for Health". "On savait que les métalleux étaient généreux, après on a quand même été étonné par la somme recueillie" raconte Eric de l'organisation. Les dons sont venus de toute la France mais aussi de l'étranger avec notamment un japonnais qui a fait un don de 500 euros.

Deux éditions en 2021 ?

L'édition 2020 du festival n'aura pas lieu pour cause de Covid19. Y aura t'il deux festivals l'an prochain, sur deux week-ends ? Benjamin Barbaud, le directeur, répond dans le numéro de mai du mensuel Rock Hard France, "Nous réfléchissons à tout [rires] ".