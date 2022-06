Clisson : le retour brûlant du Hellfest

La double édition 2022 du Hellfest, le festival de musique métal de Clisson a débuté ce vendredi matin. Pour le plus grand bonheur des fans, mais sous des températures extrêmes, proches des 40 degrés.

Trois ans qu'ils attendaient ça. Les fans de musique métal sont de retour à Clisson pour une double édition du Hellfest cette année, pour compenser les annulations en 2020 et 2021 à cause du Covid-19. En tout, 420.000 spectateurs sont attendus jusqu'au 26 juin.

Sous des températures proches des 40 degrés

Et les premiers doivent affronter des températures brûlantes pour les deux premières journées de concerts avec la canicule : 37 degrés ce vendredi après-midi, 38 ce samedi. Alors la moindre petite zone d'ombre est prise d'assaut et les festivaliers se ruent, aussi, sur le brumisateur géant et le mur d'eau pour se rafraîchir.