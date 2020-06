Clisson sans le Hellfest : entre déception et soulagement pour ceux qui vivent en face du site

C'est ce week-end que les Clissonnais devaient accueillir les festivaliers du Hellfest. Mais à cause de l'épidémie de coronavirus, l'édition 2020 du festival métal n'aura pas lieu. L'an dernier, le Hellfest a accueilli 180.000 personnes sur trois jours. Un grand vide pour Clisson, et un peu de soulagement au hameau du Cormier, au Piteau, sur la commune de Clisson. Ce hameau d'une quinzaine de maison se situe juste en face du site du Hellfest, à 50 mètres de la grande scène du Hellfest, la "War zone".

Vue imprenable, "comme si vous y étiez"

Cette année, l'édition 2020 du Hellfest n'aura pas lieu, à cause de la crise sanitaire. 180.000 festivaliers en ont profité l'an dernier © Radio France - Typhaine Morin

Ici, la vue est imprenable. Juste derrière les vignes, la grande scène trône, déserte. D'habitude, les habitants de ce hameau voient les festivaliers, mais surtout, ils entendent les concerts. Tous les concerts, et très fort. Chaque année, Delphine prépare sa maison. "La hôte vibre, la porte d'entrée vibre, dans le cellier, l'évier vibre, il y a vraiment du bruit. On s'adapte, explique dans un sourire cette mère de deux enfants, on met des bouchons anti-bruit quand il faut dormir, on met des torchons autour de la porte. Ca dépend des groupes mais de toute façon le bruit est tout le temps là." Pendant le festival, alors que les fenêtres sont fermées, "on entend pas la télé". Mais Delphine apprécie ce moment de l'année. "On a l'impression d'avoir une autre vie pendant quelques jours et on aime bien ça ! Ca va nous manquer cette année !"

Quitter sa maison

Mais cette indulgence ne fait pas l'unanimité dans le quartier. A trois maison de là, Sylvie est même soulagée. Cette mère de famille est assistante maternelle et quand arrivent les trois jours de festival, elle ne peut pas accueillir les enfants qu'elle garde chez elle, et ne travaille donc pas. Et d'habitude, avec sa famille, ils quittent leur maison le temps du festival. Mais avant même le festival, elle souffre des nuisances liées aux installations. "Les deux mois avant, c'est des bruits incessants nuit et jour parce qu'ils montent toutes les scènes et on entend les bip-bip des camions. Quand les bénévoles arrivent, ils sont logés entre deux vignes là-bas, ils sont super contents d'être là un mois avant donc ils font la fête tous les soirs."

Une quinzaine de maison dans ce hameau, situé à 50 mètres du site du Hellfest © Radio France - Typhaine Morin

Des vignes et des containers

Le bruit, mais aussi la vue. Le voisin de Sylvie, Frédéric, trouve que ce festival prend trop de place dans sa vie. "Au quotidien, la vue qu'on a, alors qu'auparavant c'était des vignes, aujourd'hui, j'ai la vue sur cinq containers empilés les uns sur les autres avec marqué 'War Zone' dessus, c'est pas idéal", estime ce père de famille. Cette année, il est donc soulagé. Et Frédéric espère qu'à l'avenir, le Hellfest ne prendra pas plus de place ni dans l'espace, ni dans le temps.

L'entrée sur le site du festival Hellfest, d'habitude bondée © Radio France - Typhaine Morin

L'édition 2021 du Hellfest se déroulera du 18 au 20 juin.

