Avec le mauvais temps, les activités en intérieur pour petits et grands font le plein

Bowling, karting, laser game, billard... A Loisi Flandres, on peut faire tout ça à la fois. Ce complexe de loisirs crée en 2008 sur une zone industrielle d'Hazebrouck ne désemplit pas en ce dimanche pluvieux. Avec ce mauvais temps, les familles se tournent vers les activités d'intérieur. Francis Ondraet, le patron des lieux, le reconnaît : "les jours de pluie, on a plus de monde".

Le bowling, c'est ce qu'à choisi la famille de Sandrine. Avec son mari et ses deux enfants, ils sont d'habitude plutôt randonnée. "On s'est demandé ce qu'on allait faire... et puis on s'est dit "allez, bowling !"". Ca ne déplaît pas à son fils Eliott. "C'est bien, ça passe l'après-midi, on est pas devant les écrans et on est en famille" reconnaît l'adolescent.

Nathalie, une habitante de Vieux-Berquin à quelques kilomètres d'Hazebrouck est elle venue avec plusieurs membres de sa famille faire du karting, une autre activité de l'établissement, pour ceux qui sont plutôt attirés par la vitesse. "Au départ on devait aller marcher et puis il pleuvait, il pleuvait... alors on a appelé mon frère et il a proposé le karting !" Le sourire sur le visage des enfants en dit long, surtout que l'un d'entre eux a fait le record du tour chez les enfants pour la journée.

La pluie n'entame pas l'enthousiasme des petits comme des grands © Radio France - Florent Vautier

Seule contrainte pour accéder à Loisi Flandres, le désormais traditionnel pass sanitaire, mais pour les distraits, l'établissement propose à l'entrée de faire un test antigénique. Histoire ne pas rester dehors sous la pluie.