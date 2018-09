Première corrida du cycle hier devant une forte assistance. Belle course compliquée et complète de Victorino Martin. Curro Diaz décevant, Jose Garrido est à la peine. Emilio De Justo poursuit sa temporada exemplaire, il coupe deux oreilles

Dax, France

"Toros Y Salsa" ajoute un dernier service à la temporada dacquoise souvent croquant croustillant. C’est encore le cas cette année avec ce samedi une belle et très attendue corrida de Victorino Martin élevage phare s’il en est. Et un cartel très alléchant. Curro Diaz bel artiste qui au contraire de bien des vedettes assume les confrontations avec du bétail exigeant. Directeur de lidia expérimenté il était associé à Emilio De Justo. L’estremeño est sans conteste le torero qui monte depuis trois ans. Inconnu du grand public, abandonné du circuit, De Justo qui vient encore de triompher récemment est le seul matador répété de la saison dacquoise. Proche de Victorino Martin il a lui aussi l’habitude des grands toros gris. Enfin Jose Garrido, comme De Justo originaire d’Estremadure ce jeune torero est en train progressivement de faire sa place.

Demain matin novillada franco- française Baptiste Cissé, Dorian Canton et les débuts du Dacquois jean- Baptiste Molas. Avec les toros de Jose Cruz. Le soir alternative du novillero gersois El Adoureño par Ponce et Talavante avec les toros de Victoriano Del rio, un must.

Belle, impeccable en présentation la corrida de Victorino Martin a été très entretenue, soutenue, passionnante à bien des égards. Une corrida pour aficionados, diverse dans son comportement, allant du toro dur à l’exemplaire racé, bref une course sans temps mort, peu engagée au cheval mais demandant beaucoup aux toreros par sa diversité comportementale. Ce qui en fait l'attrait de l'autre coté des barrières. Curro Diaz fait jolie première faena mais sans transmettre. Il plie les gaules à son second. En peine et sans forcer. Jose Garrido qui affrontait les Victorino pour la première fois de sa jeune carrière s’est sans doute trompé dans la manière d’aborder les grands toros gris mais ressort avec les honneurs dus à sa bonne volonté. Il y a de la connaissance spécifique à avoir avec ces Santa Coloma qui demandent appréciation idoine des terrains, du changement de comportement du "bicho "et de la manière de présenter la muleta. Et puis il y a Emilio de Justo. Une fois encore l’ancien banni du circuit réhabilité par la France il ya deux saisons a prouvé de quoi sa volonté est faite. D'acier de Tolède. Une première faena à un bon toro auquel il compte jolie histoire tendre avec muletazos longs et justes. . Un second combat âpre, acharné, d’affamé qui sans cesse veut prouver. Exemplaire dans la lidia, il parachève par quatre naturelles de face et en face de remarquable engagement et de formidable onctuosité. Comme il ne s'en voit plus guère sauf avec lui entre autre. Deux oreilles encore…comme avant-hier, sans doute comme demain ailleurs. La marche en avant d’un grand torero qui se poursuit. Indispensable !