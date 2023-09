Clone de - Loto du patrimoine 2023 : deux projets à Longwy et dans les Vosges bénéficieront d'un soutien financier

Bonne nouvelle pour les villes de Longwy en Meurthe-et-Moselle et Chatillon-sur-Saône dans les Vosges, deux de leurs sites en péril ont été retenus pour bénéficier d'un soutien financier grâce au loto du patrimoine.

A Longwy, c'est la Halle sidérurgique Saintignon qui bénéficiera d'une aide dont le montant ne sera connu qu'en fin d'année. La Halle sidérurgique est l'un des derniers vestiges de la sidérurgie à Longwy. Erigée en 1870, celle halle de coulée était à l'époque directement adossée au haut fourneau principal. On doit sa construction au Comte de Saintignon, aristocrate et capitaine d'industrie dont les hauts fourneaux ont fait la renommée de Longwy au début du 20ème siècle.

Propriété de la ville depuis 2017, la municipalité veut faire de ce lieu un espace multiculturel au coeur de la ville basse. La salle accueillera à terme aussi bien des concerts que des expositions. La commune veut donc engager des travaux de restauration en conservant et valorisant les éléments caractéristiques du bâtiment (verrière, baies vitrées, façade) ainsi que sa charpente métallique.

L'Immeuble dit "ancien hôpital" à Chatillon-sur Saône dans les Vosges

Dans les Vosges, c'est l'immeuble dit "ancien hôpital" à Chatillon-sur-Saône qui sera aidé financièrement. Ce bâtiment aurait été construit pour Jean de Sandrecourt, écuyer. Sa façade de style gothique laisse penser à une date de construction entre 1484 et 1515. A la fin du 19ème siècle, l'édifice accueille l'Ecole des filles. Son nom actuel -ancien hôpital- semble provenir d'une tradition villageoise. Pourtant le passé mouvementé de Châtillon-sur-Saône (guerre de Cent Ans, guerre entre les Duchés de Lorraine et de Bourgogne, guerre de Trente ans) peuvent laisser penser à la réalité de cet usage.

L'ancien hôpital à Châtillon -sur-Saône - Lionel Alorge © Atelier d’architecture Tholos

Les nouveaux propriétaires de l'édifice souhaite restaurer le bâtiment et l'ouvrir régulièrement au public afin d'y organiser notamment des expositions de photographies anciennes, livres et gravures. Il faudrait rénover la toiture, les façades et remplacer les menuiseries. Démarrage des travaux prévu au printemps 2024.

Depuis son lancement en 2018, ce sont près de 230 millions d’euros qui ont permis d’aider les travaux de restauration de l’ensemble des sites retenus depuis l’origine. Plus de 850 sites ont été aidés pour leurs travaux de restauration, dont plus de 100 projets emblématiques du patrimoine régional et plus de 750 sites départementaux. Aujourd’hui, plus de 500 sites sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 254 projets sont terminés et 246 chantiers sont en cours.