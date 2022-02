Mare Latinu : L’épave antique d’Aleria et ses précieux trésors remontés par la main d’un robot

Au large d’Aleria le tout nouveau bateau du Drassm l’Alfred Merlin a permis de mener une mission sur un bateau qui sombrait avec sa précieuse cargaison nous explique l'archéologue Franca Cibecchini.

"Nous sommes là sous l’empereur Hadrien c’est-à-dire vers 130 apr. J.-C". © Getty - .

_"L’épave Aleria 1 a été découverte en 2012, le Drassm y a mené déjà plusieurs missions. Un chalutier l’a endommagée en emportant une partie de la cargaison. Elle contient des marchandises en provenance de toute la Méditerranée. De l’huile et du vin en provenance d’Espagne, des amphores à vin en provenance de Grèce des iles de la mer Egée, des produits d’Afrique du nord et un énorme lot de lampes à huile et de la vaisselle de table très fine, du verre et des produits en provenance de Rome. Nous sommes là sous l’empereur Hadrien c’est-à-dire vers 130 apr. J.-C. _Lors de notre mission la semaine dernière on a remonté un échantillonnage de quelques pièces grâce à la main d’Ocean One. On a réussi à faire ces prélèvements de petits objets sans les abimer."

Franca Cibecchini Drassm Copier

Retrouvez la chronique Mare Latinu à propos des fouilles sur le Paquebot Alfredo Crispi: