PODCAST - Une petite histoire du grand saut

Episode 5 : Une petite histoire du grand saut

Dans toute chose, il faut une première fois. Se lancer, essayer. Pour voir ce que ça fait ! Voici néanmoins une discipline qui ne tolère pas ou peu les erreurs : "le base-jump". Le principe est simple, il s'agit de sauter d'une falaise avec un parachute pour seul viatique. On recense aujourd'hui en France quelques centaines de pratiquants. Le matériel est au point, la technique, rodée depuis maintenant trois décennies.

Erich Beaud dans les Gorges du Verdon en 1998 - crédit Claude Remide

Les pionniers, eux, par définition n'avaient pas accès au fameux "retour d'expérience" et pour cause puisqu'ils étaient les premiers. Parmi eux, citons l'Autrichien Felbermayer. De son prénom Erich avec un "H" - le détail a de l'importance. Il était dentiste - autre détail qui a son importance. En 1965, Erich Felbermayer eût le culot de sauter depuis le "Spigolo Giallo" dans les Dolomites avec un parachute hémisphérique. Le "paralpinisme" - ou l'art de gravir les montagnes et d'en sauter - était né. Mais l'Autrichien n'ira pas plus loin.

Carl Boenish l'Américain

Treize ans plus, tard c'est une bande de doux-dingues qui reprennent le flambeau de l'autre côté de l'Atlantique. Leur leader : Carl Boenish. La vallée du Yosémite, où trône la paroi majestueuse d'El Capitan, est leur terrain de jeu. Par la suite, Boenish et ses amis se mettront à sauter depuis des antennes, des immeubles et des ponts, créant une nouvelle discipline baptisée BASE-jump (BASE étant l'anagramme en anglais de : immeuble, antenne, pont et falaise).

"Comme à la piscine!"

En France, il faut attendre le mois de juillet 1989 pour que quelqu'un ose s'élancer depuis une falaise. L'auteur de ce tout premier saut, au Marteau dans la chaine des Fiz, s'appelle Erich - avec un "H" - Beaud. Et il est... dentiste. "J'avais trois parachutes, c'est dire si j'étais optimiste", sourit aujourd'hui le Haut-Savoyard exilé à Paris. Dans cet épisode de "La Folie des Hauteurs", Erich Beaud se remémore ce tout premier saut... dans l'inconnu. "Là je plie les genoux... comme à la piscine sur le plongeoir de 5 mètres ! On pousse légèrement et on part. Et là il y a cette fraction de seconde absolument extraordinaire où les pieds sont encore en contact avec le rocher mais où le corps a déjà commencé à basculer. On est sur le point de non-retour. On ne peut plus revenir en arrière. Et puis ça part."

Photo du tout premier saut de falaise en France : le Marteau, par Erich Beaud en juillet 1989 - collection Erich Beaud

À 59 ans, Erich Beaud parle de cette "première fois" avec une émotion et un enthousiasme intacts. Il a définitivement replié le parachute en 2014, après 2.000 sauts de falaises. "J'ai la certitude d'avoir vécu une époque extraordinaire. Je me suis trouvé devant une page totalement vierge, blanche, et il a fallu écrire toute l'histoire. Avoir eu la chance extraordinaire de vivre tout ça... c'est fabuleux !"

"Le point de non retour" - Ici Erich Beaud saute en vol relatif à 4 au Brento (Italie) - Catherine Holm

D'autres après lui ont continué à écrire cette histoire, comme par exemple François Gouy et Maël Baguet, qui témoignent dans cet épisode. Les premiers alpinistes avaient conquis les principaux sommets des Alpes entre 1854 et 1865. 150 ans après cet âge d'or, les paralpinistes ont sauté depuis ces mêmes sommets. Une sorte de conquête des Alpes, mais à l'envers... dans le sens de la descente!

