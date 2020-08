Y a quoi à voir dans le coin : dans le Centre de la France

Paysages impressionnants, villages pittoresques, balades captivantes en famille... France Bleu vous propose tout l'été ses coups de cœur pour découvrir la France autrement. Cette semaine, nous vous emmenons du Loiret jusqu'à la Corrèze, en passant par l'Indre et le Cher.

Nos coups de cœur nature

Le Parc Floral d'Apremont-sur-Allier

Le Pont Chinois du Parc Floral d'Apremont-sur-Allier - Parc Floral d'Apremont

Promenez-vous hors du temps l'espace d'un instant dans le Parc Floral d'Apremont ! Classé « Jardin Remarquable », il offre aux visiteurs un menu des plus dépaysant : une cascade chantante, un jardin blanc, des massifs débordants de fleurs aux couleurs éclatantes, des petites maisons parfaitement intégrées...

Une bonne façon de se ressourcer

Ouvert depuis 1976, le Parc Floral d'Apremont nous transporte en Chine ou sur les rives du Bosphore dans un vaste écrin de nature accueillant plus de 1.500 espèces de plantes.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site du Parc Floral d'Apremont-sur-Allier.

Yèvre-le-Châtel

L'église du village Yèvre-le-Châtel - A. Rue

Yèvre-le-Châtel est une étape médiévale et contemporaine idéale entre Beauce et Gâtinais. Situé plus précisément entre Paris et Orléans, ce village propose aux passants de déambuler dans ses ruelles fleuries et de découvrir ses vieilles demeures de calcaire ainsi que ses beaux jardins qui ont inspiré de nombreux peintres.

Un château qui offre des vestiges médiévaux importants

Simplicité et authenticité marquent ce village classé parmi les « plus beaux villages de France ». Sa réputation tient également à son château du 13e siècle doté de larges remparts et de quatre tours saillantes. A ne pas manquer non plus : les églises Saint-Gault et Saint-Lubin.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de l'Office de Tourisme du Loiret.

La Tourbière du Longeyroux

La Tourbière du Longeyroux sous la brume - Etienne Celle

Située à 900 m d'altitude, la Tourbière du Longeyroux occupe une vaste dépression de 250 hectares et se visite via deux sentiers : un sentier pédagogique d'1km, le Sentier des Linaigrettes, et un sentier de 9km, le Sentier de la Bruyère.

Ce milieu biologique offre des paysages insolites

La Tourbière du Longeyroux représente l'un des fleurons naturels du Plateau de Millevaches en Corrèze de par la diversité de sa flore et de sa faune et ses paysages insolites, paradis des loutres !

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de l'Office du tourisme de la Corrèze.

Nos coups de cœur famille

La Ferme des Clautres

Buffles, Yacks, Alpagas, Chèvres naines, Faisans, Cygnes, Grues et bien d'autres animaux sont à rencontrer à la Ferme des Clautres - La Ferme des Clautres

À la Ferme des Clautres, parcs, mares et volières jalonnent un parcours de 2 km pour partir à la découverte d'une exploitation plutôt hors du commun. En effet, des animaux exotiques côtoient des bêtes plus classiques qui composent habituellement nos fermes telles qu'on les connait.

Un instant magique pour les enfants

Ici, les enfants – et leurs parents - en prennent plein les mirettes ! Il faut dire qu'il y a 100 espèces à découvrir : des buffles aux chèvres naines en passant par les yacks, les watusis et les alpagas.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site officiel de la Ferme des Clautres.

Balade sur la Loire près de Chambord

Larguez les amarres et embarquez à bord d'un bateau traditionnel sur la Loire - N. Gruaud

À quelques kilomètres du château de Chambord, l'association « Les Marins du Port de Chambord » propose des promenades en bateau pour voguer sur la Loire et découvrir l'histoire du fleuve qui a contribué à la richesse de la région.

A la découverte des paysages et des lumières de la Loire

Plus qu'une simple balade sur l'eau, cette excursion permet d'observer la faune et la flore du fleuve et de s'extasier devant les paysages et les lumières qui l'enveloppent à différents moments de la journée. Le tout sur une embarcation identique à celles qui ont acheminé les matériaux de construction du château de Chambord.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de l'association "Les Marins du Port de Chambord".

La Vallée Troglodytique des Goupillières

La vallée Troglodytique des Goupillières donne l'opportunité de découvrir la vie des paysans à partir du Moyen Âge - ADT Touraine - JC Coutand

En voila une belle occasion de laisser l'imagination de nos chères têtes blondes vagabonder dans le temps... La Vallée Troglodytique des Goupillières permet la visite de trois fermes creusées dans le tuffeau et représentant l'habitat des paysans au siècle dernier.

Pour découvrir l'autre facette des châteaux de la Loire

Chacun peut alors découvrir comment vivait réellement le peuple qui a contribué aux travaux des somptueux châteaux de la Loire. Au milieu d'un cadre naturel de deux hectares, on y rencontre tous les animaux de la ferme et un potager paysan. Une belle visite à réaliser en famille.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site officiel de la Vallée Troglodytique des Goupillères.

Nos coups de cœur découverte

Les Ruines de la Forteresse de Crozant

Les vestiges de la forteresse surplombent deux rivières confluentes, la Creuse et la Sédelle. - ADRT23 - Saison d'Or

Classé aux patrimoines historique et naturel, le site des « Ruines de Crozant » se dresse sur un éperon rocheux entre la Creuse et un de ses affluents, la Sédelle. Les origines exactes de la construction de cet ancien château médiéval restent mystérieuses et rendent sa visite encore plus palpitante.

Une visite incontournable entre le Berry et le Limousin

Le promontoire sur lequel demeurent ces ruines semble avoir été occupé par l'homme depuis la Préhistoire. Beaucoup plus récemment, le site a servi de source d’inspiration à de nombreux peintres, poètes et écrivains tels que Claude Monet et George Sand. De la tour du Renard, vous pourrez admirer la vue sur la vallée de la Creuse.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site de l'Office de Tourisme de la Corrèze.

Gargilesse-Dampierre

Le village de Gargilesse-Dampierre est niché au sud du département de l’Indre, dans la vallée de la Creuse. - Hélène Texier

Quel plaisir d'arpenter les rues de ce village berrichon niché dans la verdoyante vallée de la Creuse et classé depuis 1982 parmi l'un des plus beaux villages de France. Ici les maisons aux toitures pentues coiffées de tuilettes brunes sont regroupées autour du château et de l'église romane.

L'écrivain George Sand aimait s'y ressourcer

Les artistes ne s'y sont pas trompés ! Nombreux furent ceux à succomber à son charme romantique. La romancière George Sand, entre autres, aimait à se prélasser dans sa « villa » offerte par son compagnon Alexandre Manceau au milieu du 19e siècle.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site officiel de Gargilesse-Dampierre.

Le Domaine de Poulaines

Au cœur de 25 hectares de bois, le Domaine de Poulaines est constitué de jardins à thème et d’un Arboretum - Arnaud Deplagnes

Si l'envie de vous promener vous démange, rendez-vous au Domaine de Poulaines dans l'Indre. Des jardins à thème et un Arboretum composent ce site magnifique également doté d'un manoir Renaissance entouré d'arbres et buis centenaires et de bâtiments des 18e et 19e siècles.

Pour les amoureux de la nature

Le domaine représente 25 hectares de bois et son Arboretum est composé de plus de 1.200 végétaux. A noter que les jardins et l'Arboretum de Poulaines ont reçu le Label National Jardin Remarquable en 2014.

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre visite sur le site du Domaine de Poulaines.

