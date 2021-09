Cock Robin, groupe phare des années 80, en concert en Dordogne

C'est un groupe américain mythique des années 80. Cock Robin, connu notamment pour son titre When your Heart is Weak, se produira à la Fabrique de Saint-Astier en octobre prochain.

The Promise You Made, When Your Heart is Weak, Just Around The Corner : vous souvenez sans doute tous de ces chansons du groupe Cock Robin. Le groupe mythique des années 1980 fondé par Peter Kingsbery sera sur la scène de la Fabrique de Saint-Astier le samedi 9 octobre prochain. Peter Kingsbery désormais accompagné par la chanteuse Coralie Vuillemin et le batteur Didier Strub.

Le groupe composé de visages neufs sort un nouvel album intitulé Homo Alien le 17 septembre.