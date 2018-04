Nîmes, France

Les cartels de la prochaine feria de Pentecôte à Nîmes ont été officiellement dévoilés ce mercredi matin. Elle se déroulera du 17 au 21 mai. Cette feria débutera le jeudi après-midi par une course camarguaise. Ensuite, à partir du vendredi, les arènes accueilleront six corridas, dont une à cheval, et une novillada.

Beaucoup de stars comme Manzanares, Ponce, Juan Bautista, El Juli, ou encore Castella, aux côtés de jeunes en devenir, comme Andy Younes, Andrès Roca Rey, Alvaro Lorenzo ou Jesus Enrique Colombo.

Le rituel sera immuable : deux vedettes confirmées et un jeune qui rêve de le devenir feront le paseo côte à côte. Ce sera par exemple le cas du cartel le plus luxueux sur le papier : celui du samedi après-midi où Andy Younès partagera l'affiche avec El Juli et Sebastien Castella. Rebelote le lendemain matin ou le Vénézuélien Jesus Enrique Colombo sera en piste aux côtés d'Enrique Ponce et Juan Bautista.

Les toros de Partido de Resina pour la note torista de cette feria

Et la formule se déclinera ainsi sur l'ensemble des corridas de cette Pentecôte 2018. Avec un double avantage : seules les vedettes font vraiment venir le public aux arènes, mais les aficionados ont également envie et besoin de voir de nouvelles têtes. Il en va aussi de l'avenir de la tauromachie.

Côté élevages une très grande majorité d'origine Domecq, mais aussi le retour des toros de Partido de Resina, ex Pablo Romero, absents du ruedo nîmois depuis septembre 2003, pour la note torista de cette feria.

Un contexte général difficile

Le programme sera-t-ilsuffisant pour attirer les spectateurs ? Simon Casas ne cache pas ses inquiétudes. Le directeur des arènes de Nîmes avait débuté son intervention par une boutade en voyant le parterre impressionnant de personnes venues assister à la présentation des cartels : "Merci d'être venus aussi nombreux, avait-t-il dit, mais il ne faudrait pas qu'à force il y ait plus de monde dans les conférences de presse que dans les arènes".

Dans un contexte défavorable pour la tauromachie, de plus en plus souvent attaquée par les anti-corrida, mais aussi dans une conjoncture économique difficile et en pleine période de grève à la SNCF, ce n'était pas forcément qu'une plaisanterie.