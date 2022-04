"Coda", l'adaptation américaine de "La Famille Bélier", sera projetée au CGR de Périgueux ce samedi

Les cinéphiles périgourdins vont être ravis. Alors qu'il n'est même pas sorti en salles aux États-Unis, le film "Coda" va être projeté au CGR de Périgueux le samedi 23 avril, à 18 heures. Le long-métrage américain a reçu trois Oscar (meilleur film, meilleur scénario adapté et meilleur second rôle) lors de la cérémonie du 28 mars dernier à Los Angeles. C'est une adaptation du film "La Famille Bélier", qui avait cartonné en 2014 avec sept millions d'entrées. L'histoire d'une adolescente tiraillée entre sa famille sourde et sa passion pour le chant.

Une programmation exceptionnelle sur un seul week-end

"Coda", présenté en janvier 2021 au festival de Sundance aux États-Unis, n'est finalement jamais sorti en salles à cause de la pandémie de Covid-19. Il est disponible depuis le mois d'août sur la plateforme payante Apple TV. Le film est projeté en tout dans 120 salles françaises ce week-end, dans les Pathé Gaumont, CGR, Kinépolis ou Grand Écran. Il sera diffusé avec les sous-titres pour les personnes sourdes et malentendantes.

à lire aussi L'acteur Will Smith interdit de toute cérémonie des Oscars pour les dix prochaines années

Pour proposer l'adaptation dans les salles, le distributeur Pathé a obtenu un visa temporaire délivré par le Centre national du cinéma pour programmer le film en France. "Coda" ne sera donc pas projeté plus de quatre fois par cinéma, et les projections sont uniquement possibles ce week-end du 23-24 avril.