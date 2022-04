"Coda", l'adaptation américaine de "La Famille Bélier" sort ce week-end au cinéma en France

Le film "Coda" sort de façon éphémère ce weekend en France. La comédie américaine, adaptation du film France Bleu "La Famille Bélier", n'était jusque là visible que sur Apple TV. Près de 120 salles le diffuseront samedi et dimanche.

Si vous allez au cinéma ce weekend, et que vous choisissez d'aller voir "Coda", vous risquez d'avoir une sensation de déjà-vu. La comédie américaine raconte l'histoire de Ruby, une adolescente du Massachussetts, aux Etats-Unis, passionnée par le chant alors qu'elle a grandi dans une famille sourde, dont elle ne partage pas le handicap.

Si le scénario vous est familier, c'est normal : ce film France Bleu est l'adaptation américaine de "La Famille Bélier", gros succès de 2014 en France : 7 millions d'entrées au cinéma .

A cause de la pandémie, "Coda" n'est pas sorti au cinéma mais directement sur la plateforme payante Apple TV, qui a remporté les enchères. Le film a depuis remporté 3 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur, et celui de la meilleure adaptation.

Le distributeur, Pathé, a obtenu du Centre National du Cinéma (CNC) un visa temporaire pour programmer le film en France. La contrepartie, c'est que "Coda" ne sera pas projeté plus de 4 fois par cinéma, et uniquement ce weekend.

Plus de 120 salles sont concernées : Pathé Gaumont, CGR, Kinepolis, ou encore Grand Ecran.