"Coda", l'adaptation de "La famille Bélier", remporte l'oscar du meilleur film

Coda a remporté l'oscar du meilleur film dimanche soir à Hollywood. Cette version américaine de La famille Bélier, un film France Bleu sorti en 2017. Coda raconte l'histoire d'une adolescente du Massachusetts, seule membre de sa famille qui n'est pas sourde et qui se passionne pour le chant.

La victoire de ce film permet à Apple TV+ de devenir la première plateforme de streaming à l'emporter aux Oscars dans la catégorie phare du meilleur long-métrage. La réalisatrice Sian Heder a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté. Troy Kotsur, l'acteur malentendant qui incarne son père, est lui le premier acteur masculin sourd à remporter un Oscar grâce à un second rôle.

Le palmarès

L'Oscar de la meilleure réalisatrice a été décerné à la Néo-Zélandaise Jane Campion, pour The Power of the Dog. La cinéaste n'est que la troisième femme à recevoir cette récompense prestigieuse.

Jessica Chastain est sacrée meilleure actrice pour son rôle dans le film Dans les yeux de Tammy Faye et son rôle de télévangéliste au grand cœur et au maquillage outrancier. La très populaire Will Smith remporte la statuette de meilleur acteur pour La Méthode Williams, où il incarne le père entraîneur des championnes de tennis Serena et Venus Williams.