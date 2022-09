Coefficient 104/105 : la plus grande marée de l'année sur nos côtes ce week-end

Les grandes marées arrivent ce week-end. La plus grande marée de l’année est annoncée ce dimanche avec un coefficient de 104 / 105. Un phénomène qui rend les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse. La SNSM appelle tous les pêcheurs ou promeneurs à la vigilance.

Amateurs de pêche à pied, c'est le moment de sortir les rateaux et autres grattoirs. Les grandes marées débarquent sur notre littoral, avec des coefficients de 104/105 ce dimanche, ce qui en fait même la plus grande marée de l'année. Mais il faut rester très vigilant : c'est un phénomène qui rend les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse. "Chaque année, les secours en mer sont engagés dans des recherches pointilleuses de personnes isolées par les marées", écrit la SNSM dans son communiqué.

Plus le coefficient est fort, plus la mer descend loin, plus elle remonte vite aussi" - Jacques Vairé SNSM station de Fromentine

L'explication est toute simple : "plus le coefficient est fort, plus la mer descend loin, mais plus elle remonte vite aussi" prévient Jacques Vairé, président SNSM de la station vendéenne de Fromentine. Il faut savoir que pour un marnage de 10 mètres à mi-marée, l’eau monte de 5 mètres en 2 heures, soit 1 mètre en 24 minutes.

C'est au pic de la marée basse qu'il faut commencer à remonter

C'est donc au moment du pic de la marée basse qu'il faut commencer à remonter vers le rivage. "'Il y a trop de gens étourdis, qui s'éloignent, oublient l'heure, s'envasent. La journée peut vraiment virer à la catastrophe alors pour en profiter, c'est simple, respectez les horaires de la marée" s'exclame Jacques Vairé. Encore plus vrai au passage du Gois, à Noirmoutiers. Ils sont nombreux ceux qui ont retrouvé leur voiture sous l'eau.

Autre conseil des secours en mer : anticiper le temps nécessaire pour revenir sur la plage et garder en tête que le temps de retour est toujours plus long que le temps de l’aller à cause de la vase, du poids de la pêche et la fatigue. Un pêcheur à pied averti en vaut deux!