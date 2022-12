Cognac Blues Passions : Chris Isaak fêtera aussi les 30 ans du Festival

Chris Isaak a plus d'une cordes à son arc. Et les festivaliers vont pouvoir s'en délecter l'été prochain. Chanteur, guitariste, auteur-compositeur-interprète, le Californien vient enrichir la programmation de l'édition 2023 du Festival Cognac Blues Passions . Chris Isaak se rajoute à l'affiche déjà riche du groupe de rock Placebo, de Matthieu Chedid - M - , de Buddy Guy et de Michel Jonasz !

Que celui ou celle qui n'a jamais chanté ou fredonné Blue Hôtel ou Wicked Game lève la main ? Vous en voulez encore ? Les organisateurs de Cognac Blues Passions vous réservent encore quelques pépites. Un peu de patience...