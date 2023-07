Cognac Blues Passions - Comment est né ce festival il y a 30 ans ?

30ème anniversaire en 2023 pour le Cognac Blues Passions, le festival de musique du début juillet en Charente. Et, comme dès les premières éditions, encore un plateau qui fait rêver ! Pour cette année, Michel Jonasz, Placebo, Mc Solaar , Buddy Guy, Chris Isaak...

C'est Michel Rolland qui est l'origine de ce festival lorsqu'il était directeur du centre d'animation à la ville de Cognac. Après 30 ans à la tête du Cognac Blues Passions, il va passer la main tout en gardant le rôle de directeur artistique auprès de Belle Factory , la société organisatrice du festival.

Durant ces 30 ans il aura fait venir les plus grands à Cognac : BB King, Ray Charles, Dee Dee Bridgewater, Ike Turner, Joan Baez, Ben Harper, Michel Polnareff, Marianne Faithfull.... Pour cette édition anniversaire, France Bleu a rencontré Michel Rolland pour un retour dans le temps avec l'histoire de la création de ce festival.

Comment a été créé le festival ?

Michel Rolland : En fait, le premier festival que j'ai créé s'appelait "un été à sortir tous les soirs". Et, c'est vrai que ça a commencé le 21 juin pour se terminer début septembre. Donc toutes les semaines, il y avait quelque chose d'atypique. Puis j'ai créé dans ce cadre-là une nuit du blues. Dès l'année d'après, j'ai créé le festival Cognac Blues Passions avec un grand nom comme invité, le bluesman Otis Grand. C'est la première star internationale que j'ai invitée et nous avons fait 1700 entrées. Puis je me suis dit que c'était le moment de taper fort. Pour la deuxième édition, j'ai contacté BB King. C'était assez surprenant parce qu'en fait, une fois que j'avais booké BB King, personne ne me croyait. Tout le monde pensait que c'était le sosie de BB King. On avait des coups de fil sans arrêt en disant, mais ce n'est pas vrai, vous n'avez pas BB King. On a eu du mal à communiquer pour bien faire comprendre que c'était bien BB King.

Biberonné non pas au Cognac, mais au culot ?

Quand on a un rêve, on ne se prive de rien. Il vaut mieux aller au bout de ses rêves que d'avoir des remords ou des regrets. Donc du coup, une fois que BB King est passé, je ne me suis privé de rien. J'ai invité les plus grandes stars et ça a marché. Je pense que l'on est bienveillant et en fait, au-delà de la musique, les artistes ont ressenti que l'on aimait la musique.

Durant Cognac Blues Passions, il y a une quinzaine de scènes, plus de 100 concerts, au moins 80 concerts gratuits. Les bars partenaires où des scènes y sont installées, les maisons de Cognac qui s'inscrivent également dans la programmation. C'est ainsi toute la ville qui vibre aux couleurs du blues et du festival,