Des centaines de personnes qui avaient acheté des billets pour le spectacle de "la Pat'Patrouille" prévu en juin à Châlons-en-Champagne, attendent toujours un remboursement. Certains, écoeurés, ont dépensé plus de 200 euros pour faire plaisir à leurs enfants.

Châlons-en-Champagne, France

Le spectacle était prévu le 9 juin dernier au Capitole de Châlons-en-Champagne. Un mois après la date initiale de l'événement, les parents ayant acheté des billets pour le spectacle "la Pat Patrouille" n'ont reçu aucun remboursement. La tournée a été annulée début mai dans 12 villes de France car la société productrice du spectacle est en liquidation judiciaire, et des milliers de personnes qui ont acheté leurs billets sur la plateforme officielle du spectacle, se retrouvent ainsi sans solution.

Près de 1000 personnes se sont déjà réunies pour faire une action

La promesse faite aux personnes qui ont acheté des billets pour le spectacle programmé à Châlons-en-Champagne était de rembourser d'ici le 18 juin, or ils n'ont toujours rien. Alors certains s'impatientent, comme Vanessa qui habite à Pignicourt dans l'Aisne. "Je suis passée par la plateforme officielle, et pas par un intermédiaire, et je ne m'attendais pas du tout à être victime d'une telle fraude... appelons ça une fraude! surtout sur un spectacle pour enfants", souligne cette maman qui a acheté pour 110 euros de places. La plateforme officielle admet d'ailleurs sur son site dédié que le remboursement dans un délai de 45 jours promis après l'annulation du spectacle n'est pas respecté.

Face à cette situation, près de 1000 personnes se sont déjà réunies sur un groupe facebook pour faire pression, et certains parents ont décidé de porter plainte. "Moi derrière ça j'ai du expliquer à mon fils qu'il pourrait pas aller voir le spectacle alors que c'était un cadeau et là je me retrouve avec 185 euros en moins !", explique Mélanie, qui a acheté trois billets pour le spectacle à Châlons-en-Champagne.