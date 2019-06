Colette accueille les camping cars dans son champ pendant l'Armada de Rouen

Quevillon, France

Chez Colette, l'accueil des camping caristes se fait près d'un hangar agricole, dans un Algeco, mais avec le sourire. Le champ d'herbe à côté a été spécialement aménagé pour accueillir 500 camping cars, avec points d'eau potable et de vidange.

Derrière son comptoir, Colette renseigne les clients, vend du pain et des produits locaux: des yaourts de la ferme de Manneville toute proche, du cidre et du fromage de Neufchâtel. Exactement comme une gérante de camping. Colette n'a pourtant jamais exercé ce métier, elle était chauffeur routier! Mais elle est camping cariste depuis plusieurs années et le manque d'aires dans la métropole rouennaise l'a incité à aménager ce champ: "Le fait que les gens n'aient rien, on essaie de leur apporter quelque chose." Le tarif est fixé à 10 euros la journée.

Une affaire de famille

Colette a déjà enregistré plus d'un millier de réservations et attend d'autres arrivées tout au long de l'Armada. Elle aura l'aide de la famille heureusement. Charlène, sa fille, qui fera les navettes en minibus pour les camping caristes jusqu'à Rouen. Même Sloane, sa petite fille âgée de 8 ans, est mise à contribution: "Dire aux gens où est l'accueil est et où prendre le bus".

Une consigne pour les fumeurs: ramasser ses mégots, par respect pour les vaches qui réoccuperont le champ après!