Collecte "sportive" aux archives départementales de l'Isère

A un an des jeux olympiques de Paris les archives départementales de l'Isère ont lancé leur grande "collecte d'archives de sport" en écho à une opération nationale du ministère de la culture. Sur rendez-vous les archivistes peuvent recevoir les clubs et particuliers qui ont à remettre des photos, documents administratifs et autres documents et objets publicitaires, qu'ils soient liés au sport d'élite et de compétition ou au sport populaire. En un mois 3 dons ont déjà été recueillis et d'autres donateurs potentiels ont pris contact.

ⓘ Publicité

Un "devoir de mémoire"

Parmi ceux qui ont fait don Jean Monneret, 82 ans, explique que c'était naturel pour lui. "Je suis très intéressé par l'histoire et comme j'ai eu des documents qu'on m'a transmis, des documents familiaux, je me suis dit que ces documents professionnels il ne fallait pas que les garde, il fallait que je les donne". Est-ce le côté pédagogue de l'ancien professeur d'éducation physique qui ressort ? "Je pense plutôt que c'est le devoir de mémoire, c'est plutôt ça...".

Le contexte fait aussi la valeur de l'archive

En livrant ses documents et objets, Jean Monneret livre aussi un riche récit. Celui d'un homme qui a eu, dans sa vie, l'occasion d'être l'organisateur du parcours de la flamme olympique des JO d'hiver de 1968 entre Grenoble et Chamrousse, ou encore d'être dans l'organisation de la finale de la Coupe Davis en 1982 à Grenoble. Jean Monneret qui a aussi œuvré dans le département en faveur du sport pour tous, pour Jeunesse et Sports dans le Vercors et pour la ville de Grenoble. Il a travaillé pour l'Ufraps (Université) et a même été élu à Saint-Martin-d'Hères et au Sieparg (Syndicat Intercommunal d'Étude et de Programmation pour l'Aménagement de la Région Grenobloise), ancêtre de Grenoble Alpes Métropole. Il a peut-être plus à dire qu'à donner mais rien ne se perd. "Oui en fait on ne fait pas que prendre les documents, explique Elise Wojszvzyk, conservatrice et directrice adjointe des archives départementales de l'Isère, le travail de l'archiviste vraiment c'est de remettre dans le contexte, donc on a pris des notes de tout ce que M. Monneret nous a raconté et surtout notre travail c'est de transmettre aux personnes qui s'intéresseront à ces histoires et qui viendront consulter les documents". L'opération "collecte d'archives de sport" se terminera fin 2024.