Colmar : à la bibliothèque des Dominicains, les travaux doivent s'achever en septembre

Le chantier de la bibliothèque des Dominicains à Colmar se poursuit. Commencés en 2018, ils ont été retardés à cause de l'épidémie de Covid-19 et la mobilisation d'entreprises sur le chantier de Notre-Dame. Mais l'ouverture au public est tout de même attendue pour la fin de l'année.

Le cloître et le parcours muséal seront ouverts aux visiteurs

C'est un projet hors norme qui consiste à restaurer l'ancien couvent et le cloître datant du XIVe siècle, classés aux Monuments Historiques. Il a vocation à devenir un lieu de culture et de vie, pour les habitants de Colmar et les visiteurs.

Au rez-de-chaussée, le public pourra accéder à un parcours muséal de 500 mètres carrés, destiné à la présentation permanente des collections. On pourra y découvrir le livre artisanal du moyen âge au XVIIIe siècle. Au premier étage, se trouvera une bibliothèque publique avec d'autres collections accessibles à tous. Le cloître sera également accessible. "C'est un appel aux habitants pour apprécier cet espace historique et le livre. Les deux vont sans doute fabriquer de l'émotion," explique Philippe Ameller, l'un des architectes.

La bibliothèque au premier étage © Radio France - Guillaume Chhum

Les travaux dans le cloître © Radio France - Guillaume Chhum

Il y aura aussi des espaces dédiés à l'étude et à la recherche, pour les chercheurs et les universitaires.

Une collection exceptionnelle de livres anciens

C'est sous le bâtiment annexe que seront conservés près de 10 kilomètres linéaires de rayonnage, soit 400.000 documents du moyen-âge à nos jours. Entre-autre : 50.000 livres datant du XIXe siècle, 1.800 manuscrits et 10.000 livres du XVIe siècle.

Photo perspective de la bibliothèque - Bureau Manciulescu

Photo perspective du cloître - Bureau Manciulescu

C'est le deuxième fond en France derrière la bibliothèque nationale pour les premiers livres imprimés. La fin des travaux est programmée pour septembre pour un accueil du public attendu en fin d'année 2021. Coût total des opérations : 18 millions d'euros. Un appel a été lancé par la fondation du patrimoine, pour soutenir le projet, pour les particuliers.