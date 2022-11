Colmar : "On a nos vestes chauffantes !" : dans les chalets on est prêt pour le marché de Noël

Le marché de Noël de Colmar va ouvrir ses portes ce jeudi 24 novembre à 11 heures et pendant cinq semaines. L'inauguration aura lieu jeudi soir au Koïfhus en présence du danseur Chris Marques. Cette année, les 180 exposants des chalets ont dû s'équiper de vêtements chauffants, puisque les chauffages d'appoint sont interdits .

les commerçants redoutent des températures basses dans les cabanons

"Ca va être difficile pour les personnes qui sont dans les cabanons et qui restent statiques," remarque Frédéric, il tient le manège des chevaux de bois, dans la petite Venise. _"Je viens de m'équiper avec une doudoune chauffante, j'espère que ça va aller. Je ne vais pas beaucoup bouger dans mon chalet, alors j'ai pris mes précaution_s," explique Frédérique Balligand, la vendeuse de bijoux en pierres naturelles entamera d'ailleurs son premier marché de Noël.

Les enfants pourront aussi profiter des manèges © Radio France - Guillaume Chhum

Jean-Marie Lutz aura son stand aussi de chocolats sur le marché, pour la chocolaterie Bockel, tous les ans il est prévoyant. "En plus de vêtements chauds, je prends aussi des vitamines et les oligo-éléments pour avoir des ressources nécessaires pour tenir le cap pendant cinq semaines," confie le commerçants.

L'heure aux économies d'énergie

Avec la crise énergétique , ce marché de Noël a aussi réduit la voilure sur les heures d'ouverture. Pour la semaine, au lieu d'ouvrir à 10 heures, ce sera de 11 heures à 19 heures les lundi, mardis, mercredis et jeudis. Le marché gourmand qui consomme aussi beaucoup d'énergie, avec un service de plats non stop fermera ses portes à 21 heures, contre 22 heures. Cela fera des économies de 10 à 12% espèrent les organisateurs.

Grande roue en nouveauté

Le marché de Noël de Colmar fermera ses portes le 29 décembre . Il est composé de six petits marchés, six ambiances différentes à six endroits de la ville. Cette année, la grande nouveauté, c'est une roue géante de 36 mètres de haut installée place de la montagne verte pour avoir une vue imprenable sur la cité de Batholdi.

Le marché de Noël de Colmar accueille chaque année près d'1,5 millions de visiteurs. Cette année, les réservations sont très nombreuses et on attend beaucoup de monde sur cinq semaines.

