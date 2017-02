Colmar : belle affluence au Parc Expo pour les châteaux et toboggans gonflables pendant les vacances

Beaucoup de monde en ce moment au Parc Expo de Colmar pour le Parc Loca'Gonfle : des structures gonflables qui amusent les petits comme les grands. Le Parc est étendu sur 6 500 mètres carrés. Les sensations sont garanties sur une quarantaine de toboggans ou encore dans les châteaux gonflables.

Près de 800 personnes par jour fréquentent en ce moment le Parc Loca'Gonfle. Une quarantaine de structures gonflables accessibles aux parents, comme aux enfants jusqu'à 12 ans. C'est jusqu'au 26 février, au Parc Expo de Colmar. L'idéal pour se divertir en famille. Seule contrainte : retirer ses chaussures et que vos enfants ne mesurent pas plus de 1 mètre 55, pour éviter les accidents entre les plus petits et les plus grands.

Un vrai défouloir pour les enfants et les familles

Jouer dans des structures gonflables, c'est un vrai défoulement pour les enfants et les parents. Pour Max Tropez, le gérant de ce Parc Loca'Gonfle : " quand je vois des enfants qui arrivent le matin à 10 heures et qui repartent à 18 heures, je pense que pour les parents, ce n'est pas difficile de les coucher." Max Tropez renchérit en affirmant : "si un enfant dit qu'il est déçu en repartant de chez nous, je dis ...pauvre enfant !"

Les familles viennent du Haut-Rhin et du Bas-Rhin

Parmi les 800 personnes par jour qui fréquentent le Parc, beaucoup de familles qui viennent de Colmar et ses environs, mais aussi de Strasbourg ou encore Mulhouse. Les tarifs : 9 euros par enfant avec vestiaire obligatoire inclus et 3 euros par adulte vestiaire obligatoire inclus.

Vous disposez également de la restauration sur place et un espace pour les "enfants perdus", il permet pour les parents de retrouver les enfants, dans un grand fauteuil rouge. Si votre enfant est perdu, c'est là qu'il faut se retrouver.

Les enfants peuvent profiter du toboggan gonflable © Radio France - Guillaume Chhum