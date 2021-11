Colmar : "Ça fait plaisir de revoir du monde", racontent les commerçants des chalets du marché de Noël

Ça y est, le marché de Noël de Colmar a ouvert ses portes depuis ce vendredi 26 novembre . Tout comme celui de Strasbourg et de Kaysersberg. Il fermera si tout se passe bien, le 29 décembre.

Cette ouverture, c'est un vrai soulagement pour les commerçants, après une année blanche l'an passé. Colmar est le marché de Noël préféré des Alsaciens, après un vote des internautes de France Bleu.

Un vrai bol d'oxygène, alors que l'épidémie de Covid-19 se poursuit

Alors que l'épidémie de Covid-19 flambe en Alsace, le port du masque est obligatoire pour rentrer sur les six marchés de Noël de Colmar. Le pass sanitaire est demandé, pour accéder au marché gourmand, sur la place de la cathédrale. Des mesure qui seront adaptées, en fonction de l'évolution du nombre de cas.

Ça sent le vin chaud dans les allées du marché de Noël © Radio France - Guillaume Chhum

Le pass sanitaire obligatoire pour accéder au marché gourmand © Radio France - Guillaume Chhum

"Les gens ont besoin de voir la magie de Noël et nous, nous sommes là pour ça ! Pour l'instant ça va bien, on espère que ça va continuer dans ce sens," rappelle Régis, commerçant dans un chalet sur la place des Domicains.

Il y a du monde en tout cas pour l'ouverture. _"On est heureux ça sent le vin chaud et on va manger des bretzels, "_s'enthousiasme une petit groupe venu de Saint-Etienne. Ils ont fait 500 kilomètres pour ne pas louper le marché de Noël de Colmar.

Les commerçants des chalets heureux de retrouver du monde © Radio France - Guillaume Chhum

Les manèges font le bonheur des enfants © Radio France - Guillaume Chhum

La magie se poursuit aussi à la tombée de la nuit, quand les lumières envahissent Colmar, c'est encore plus magique !