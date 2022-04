Colmar : "Il faut contenter tout le monde", grosse activité pour Pâques pour les chocolatiers

Le week-end de Pâques, c'est la grosse activité pour les chocolatiers. A Colmar, à la maison Charles Schmitt, Fabien, le chocolatier de la boutique est en plein boom.

Il confectionne les derniers chocolats qui vont-être mis en rayon dans les deux points de vente. Le gros de la production a été fait, mais ce sont les derniers "chocolats frais" qu'apprécient les clients qui sont en train d'être terminés.

Le thème de Jules Verne cette année

Outre les lapins, les poules ou encore les œufs. Pour sortir des sentiers battus, le thème retenu cette année c'est Jules Verne. "Nous avons la montgolfière pour le tour du monde en ballon, le nautilus pour les vingt mille lieues sous les mers. Nous avons fait aussi un globe terrestre en transparence," détaille Fabien, le chocolatier.

Des œufs de Pâques en forme de montgolfières pour Jules Verne © Radio France - Guillaume Chhum

Pour fabriquer des chocolats frais, l'artisan travaille entre 4 heures et demi du matin et midi. Dans l'atelier, ça sent bon le chocolat. Pâques, c'est une période qu'il ne faut pas rater pour la boutique, puisque c'est 10% du chiffre d'affaire. Deux tonnes de chocolat vont-être utilisés cette année.

Pas de hausse du prix

A la boutique, il n'y pas cette année de hausse de prix, puisque les achats ont été faits avant la guerre en Ukraine. En revanche, ça risque d'augmenter dans quelques mois, notamment à l'automne et à Noël. "Il va y avoir une hausse du prix du transport et des matières premières, mais on ne sait pas encore quel sera le chiffre exact de la hausse," explique Charles Schmitt, à la tête de la boulangerie-pâtisserie.

Fabien, le chocolatier en plein travail © Radio France - Guillaume Chhum

Après l'affaire des chocolats Kinder, les consommateurs risquent de se rabattre sur les chocolats des artisans.

