Festival du livre de Colmar : passionnée de littérature de l'imaginaire, elle a lancé sa maison d'édition

Alors que le festival du livre de Colmar ouvre ses portes ce samedi et ce dimanche au Parc Expo, gros plan sur une petite maison d'édition alsacienne qui a été fondée en novembre 2019. Elle s'appelle l'Alsacienne Indépendante.

C'est Elodie Morgen qui a lancé l'idée. La trentenaire habite dans le Haut-Rhin, à Burnhaupt-le-Bas. Cette passionnée de la littérature de l'imaginaire a voulu fédérer du monde autour de son projet. La petite maison d'édition commence à grandir, petit à petit. Elle accueille une dizaine d'auteurs.

"Le slogan de notre maison d'édition c'est osez l'évasion ! C'est l'objectif de la littérature de l'imaginaire. Nous parlons aussi de sujets plus profonds. Il y a un roman qui va sortir et qui évoque le deuil périnatal. Nous avons un autre roman sur les conditions de vie des personnes âgées en maison de retraite. Des thèmes très sérieux, mais avec toujours du fantastique en toile de fond," explique Elodie Morgen.

"Il y a un engouement pour l'imaginaire, avec tout ce qu'il s'est passé avec le Covid," ajoute Elodie Morgen.

Déjà des ouvrages publiés © Radio France - Guillaume Chhum

Elodie Morgen la fondatrice de l'Alsacienne Indépendante Copier

La maison d'édition est plutôt bien structurée avec deux correctrices professionnelles, une graphiste pour la mise en page intérieure et quatre illustratrices, dont une vient de Thann.

Infirmière de profession, Elodie Morgen a aménagé son emploi du temps pour se consacrer aussi à son travail d'édition. Ce sont de longues journées et un investissement où il ne faut pas compter ses heures.

Mais la jeune femme est passionnée et souhaite faire grandir son projet. Pour l'instant, la maison d'édition sort six publications par an. L'objectif est d'atteindre le double.

Vous pouvez vous procurer les ouvrages sur le site internet de l'Alsacienne Indépendante, ou en librairie dans le Haut-Rhin. A la librairie Mille-feuilles à Altkirch ou à la librairie du Leclerc à Saint-Louis.

Rencontre avec Elodie Morgen Copier