Fragilisé par la crise sanitaire, le musée d'histoire naturelle de Colmar cherche de nouveaux adhérents

Alors que les musées sont toujours fermés à cause de l'épidémie de Coronavirus, le musée d'histoire naturelle de Colmar appelle les particuliers qui le souhaitent à rejoindre les nouveaux adhérents, pour continuer ses activités.

Cette structure associative ne vit que par les recettes de ses entrées, les adhésions et les dons.

Baisse du nombre d'adhérents depuis le début de l'année 2021

Depuis le début de l'année 2021, le nombre des adhérents est en baisse de 30% . Les responsables du musée appellent les particuliers à de nouvelles adhésions. Cela permettra de continuer à vivre, alors que le lieu est toujours fermé. "Cette situation nous emmène dans des délicatesses économiques . Cela nous pose des problèmes, ça fragilise les structures associatives comme la notre. Tous ceux qui veulent nous soutenir sont les bienvenus," insiste Jean-Michel Béchain, le président du musée d'histoire naturelle.

Il y a en temps normal près de 220 adhérents. L'argent des adhésions sert à éditer le bulletin du musée d'histoire naturelle, mais aussi à organiser des conférences et des visites guidées.

Les scolaires viennent aussi découvrir le musée d'histoire naturelle - Joëlle Kugler

Une cotisation annuelle qui commence à 8 euros pour un demandeur d'emploi à 30 euros pour un couple. Cela permet d'avoir des réductions pour les entrées, mais aussi de soutenir la culture.

Le musée accueille chaque année près de 20.000 personnes, hors épidémie de coronavirus. On peut y découvrir des animaux naturalisés régionaux et exotiques, souvent en voie d’extinction. On y découvre aussi la géologie de la planète et tout un parcours éducatif.