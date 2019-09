Colmar : le musée Unterlinden sonde son public, pour mieux connaitre ses attentes

Le musée Unterlinden de Colmar lance une consultation à destination de son public. L'objectif est de mieux connaitre ses attentes et ses envies, pour s'adapter à ses visiteurs . Une première réunion publique se tient ce jeudi soir.

Colmar, France

Le musée Unterlinden de Colmar consulte son public pour savoir quelles sont ses nouvelles attentes. Une première réunion publique a lieu ce jeudi 5 septembre à 18h30, dans la salle de la piscine. Une seconde aura lieu le 3 octobre, puis le 7 novembre aux mêmes horaires.

Il y aura des échanges avec la direction du musée pour débattre de son avenir et comment mieux répondre aux attentes des visiteurs. L'opération s'appelle "Devenez acteur de votre musée "

Faire venir un nouveau public et transformer le musée un lieu d'événements multiples

Le musée Unterlinden a rouvert ses portes en décembre 2015 après plusieurs années de travaux. Il revendique un peu moins de 200.000 visiteurs par an, contre plus de 300.000 à l'ouverture. Il reste le premier musée d'Alsace mais il faut partir à la reconquête d'un nouveau public, sonder les habitués et travailler sur des pistes pour de nouveau attirer les visiteurs.

Entretien sur cette consultation avec Thierry Cahn, le président de la société Schnongauer qui gère le musée Unterlinden Copier

Le retable d'Issenheim au musée Unterlinden de Colmar, chef d'oeuvre de Matthias Grünewald. Septembre 2018. © Radio France - Guillaume Chhum

Il faudra sans doute créer de nouveaux événements, les multiplier, pour mieux répondre aux attentes des visiteurs. Toutes les propositions faites par le public seront débattues, les meilleures seront retenues et seront appliquées très rapidement assurent les dirigeants du musée.