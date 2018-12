Colmar : le père Noël dans les starting-block avant sa tournée de distribution de cadeaux

C'est ce lundi soir que le père Noël passera dans toutes les cheminées, pour y déposer des cadeaux pour les enfants sages. Il mettra les présents au pied du sapin.

Il faudra bien sûr lui préparer son petit verre de lait avant qu'il ne reparte et des carottes pour les rennes. En attendant ce moment, que tous les petits et grands attendent, le père Noël est sur le marché de Noël de Colmar, sur la place des 6 montagnes noires.

Une boite aux lettres était installée, pour que les enfants fassent leur commande. En attendant ce fameux soir, le père Noël distribue des friandises. Sa principale activité, c'est de faire des photos avec les nombreux touristes du marché de Noël. En un dimanche, le père Noël avoue en avoir fait plus de 500.

Je fais plus de 500 photos avec les nombreux touristes et soir j'ai un peu mal aux yeux à cause des flashs !", le père Noël