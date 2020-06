Colmar : les fleuristes misent sur la fête des mères, pour se refaire une santé financière

Après la pandémie de coronavirus et les mesures de confinement, les fleuristes espèrent se refaire de la trésorerie, pour la fête des mères, ce dimanche 7 juin. A Colmar, les professionnels sont impatients de retrouver les clients, pour leur journée la plus importante de l'année.

Une fête des mères pas comme les autres cette année, pour les fleuristes. La pandémie de coronavirus est passée par là. Il y a eu les mesures de confinement, les fermetures de magasins.

Depuis le 11 mai, les clients reviennent timidement racheter des fleurs, mais ce n'est pas la folie, dans le centre-ville de Colmar. Chez Laurence Kauffmann, dans le magasin Canopée, on espère un rebond des ventes ce dimanche 7 juin, pour la fêtes des mères.

Des clients attendus avec impatience

La fête des mères, c'est le jour de l'année le plus important pour les fleuristes. Un moment qu'il ne faut pas rater. En coulisses, Laurence Kauffmann est prête. "Nous avons en volume cinq fois le stock habituel. Nous avons plusieurs sortes de roses , les pivoines, en fleurs de saison. La grande tendance cette année, ce sont les "bouquets jardin", avec beaucoup d'abondance de fleurs, c'est la spécialité de la maison", explique la jeune femme.

Les fleurs sont prêtes pour les mamans © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage chez Laurence Kauffmann, fleuriste à Colmar, avant la fête des mères Copier

Les commandes vont arriver petit à petit, il y aura aussi de la livraison à domicile. C'est une délivrance pour les professionnels, après plus de deux mois sans activité. "Cela va faire du bien à la trésorerie. Elle a beaucoup souffert pendant la crise du coronavirus. Nous espérons aussi combler le manque des mariages. Nous n'avons plus de mariages depuis deux mois aussi," argumente Laurence Kauffmann

Accueil en toute sécurité

Pour accueillir les clients avec toutes les règles d'hygiène et de sécurité, le masque est obligatoire à l'intérieur de la boutique. Il n'y aura pas plus de quatre clients dans le magasin. Il y a du gel hydroalcoolique à disposition.

"Il y aura aussi des fleurs toutes prêtes, déjà emballées, pour avoir le moins de temps possible passé avec les clients. Il faut limiter les files d'attente et veiller à ce que les gens se croisent le moins possible" explique Laurence Kauffmann.

Il faut le plus de fluidité possible. Deux personnes en plus viendront épauler la fleuriste, pour ce jour de fête des mères, une journée qui sera sans doute très chargée.