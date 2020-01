Colmar mobilisée pour devenir meilleure destination européenne

Colmar veut devenir meilleure destination en Europe. La cité de Bartholdi participe au concours "European Best Destination". Les internautes sont invités à voter pour la ville alsacienne, à partir du 15 janvier jusqu'au 5 février, pour qu'elle soit élue meilleure destination européenne.

Colmar, France

Colmar en lice pour être meilleure destination en Europe. La cité de Bartholdi participe à partir de ce mercredi 15 janvier 2020, au concours "Meilleure Destination Européenne".

On peut voter pour Colmar sur le site internet "European Best Destination". Il y a 3 votes par semaine sur trois semaines. La fin des votes a été fixée pour le 5 février. Colmar défend les couleurs de la France, face à dix-neuf autres villes européennes.

Mobilisation maximale à l'office de tourisme de Colmar

L'année dernière Colmar avait terminé à la 3e place et espère cette année monter sur la plus haute marche du podium, pour asseoir sa notoriété. On veut faire aimer aux européens les maisons à colombages, la capitale des vins d'Alsace, la petite Venise.

Du côté de l'office de tourisme, c'est la grosse mobilisation sur les réseaux sociaux pour faire voter pour Colmar. Un site internet votecolmar.com a été lancé, pour appuyer la mobilisation.

Les 33 ambassadeurs de la ville de Colmar : Laetitia Bléger l'ex-Miss France, Pierre Hermé le célèbre pâtissier ou encore l'acteur Francis Huster, vont inciter à voter pour la cité de Bartholdi.

Tous les alsaciens, tous les amoureux de la ville sont bien sûr aussi invités à voter pour Colmar. La cité de Bartholdi accueille chaque année, près de 3 millions et demi de visiteurs.