La base nautique de Colmar-Houssen a rouvert ses portes depuis le 13 juin. A cause de l'épidémie de coronavirus, les baigneurs doivent respecter une distance de plus d'un mètre entre les serviettes. La jauge maximale d'accueil a été revue à la baisse.

Colmar plage : pour bronzer, il faut garder plus d'un mètre entre les serviettes

30 degrés dans l'air et 22 degrés dans l'eau à la base nautique de Colmar-Houssen. Sur la plage, les groupes de baigneurs doivent-être espacés, à cause du coronavirus qui circule toujours.

Trois personnes sont chargées de surveiller, si les consignes de distanciation sont bien respectées . Il doit y avoir plus d'un mètre 50 entre les serviettes des groupes de baigneurs. Dans le contexte de virus qui circule toujours, ils ne doivent pas bronzer les uns sur les autres.

Des précautions alors que le virus circule toujours

Cette consigne est plutôt bien respectée et bien comprise par les adeptes de la bronzette. " J'ai désigné des maîtres-nageurs qui font le travail de placement pour les personnes, pour respecter ces mesures de distanciation. On fait surtout un travail d'information et pas de répression, tout se passe bien", explique Raphaël Bally, le responsable-adjoint de la base nautique de Colmar-Houssen.

Il faut de l'espace entre les serviettes © Radio France - Guillaume Chhum

Des mesures bien comprises par Aurélie et Gaël, un jeune couple venu de Saint-Louis : "On ne va pas rester les uns sur les autres sur cette plage . En temps normal on ne se colle pas aux gens, donc là ça va ! "

Une jauge maximale revue à la baisse à cause du Covid-19

En plus de ces mesures, la jauge maximale de visiteurs est désormais de 2.500 personnes contre 3.500 habituellement.

Aurélie et Gaël sont venus de Saint-Louis et ils apprécient l'espace entre les serviettes © Radio France - Guillaume Chhum

La base nautique de Colmar-Houssen est ouverte en juillet et août, de 10 heures à 19 heures et les vendredis et samedis jusqu'à 20 heures.