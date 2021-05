Colmar-Plage : une nouvelle attraction gonflable sur l'eau pour la réouverture

Une nouvelle attraction gonflable sur l'eau va ouvrir à Colmar-Plage : 1.400 mètres carrés pour monter et descendre dès la mi-mai, pour la réouverture.

Une nouvelle attraction gonflable pour monter et descendre sur l'eau à Colmar-Plage

Du nouveau du côté de Colmar-Plage ou la base nautique de Colmar-Houssen. Dès la réouverture, prévue pour le 19 mai (en fonction de l'évolution sanitaire) , les habitués pourront découvrir une nouvelle attraction : elle s'appelle Aqua-Gonfle.

C'est Alexandra et Max Tropez, qui sont à la tête de la société Loca'gonfle, près de Colmar, qui lancent ce nouveau concept sur l'eau. Une attraction ouverte pour les petits, à partir de 6 ans. Il faut aussi savoir nager.

Une nouvelle offre d'attraction à Colmar-Plage

Aqua'gonfle, c'est une quarantaine de modules gonflables, sur 1.400 mètres carrés. "On pourra glisser, sauter, crapahuter un peu partout. Ce sera aussi très stable, très sécurisé et très bien amarré," détaille Alexandra Tropez. Ce sera 10 euros de l'heure.

Des structures gonflables sur l'eau pour s'amuser en famille © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage sur cette nouvelle structure gonflable pour les petits et les grands Copier

Pour faire fonctionner cette activité, il y aura 7 maîtres-nageurs et une caissière. Le port du gilet de sauvetage sera obligatoire. Pour ceux qui veulent des activités plus calmes. Il y aura la location de pédalos. On pourra faire aussi du paddle en solo, duo ou à huit.

Un parc familial avant tout

Aqua'Gonfle veut séduire avant tout la famille. Les responsables de l'attraction ne veulent pas s'inscrire dans une attraction "extrême", ils veulent que cela soit tranquille et accessible à tous. C'est un nouveau challenge pour Alexandra et Max Tropez, dont sa société de structure gonflables Loca'gonfle est fragilisé par l'épidémie de Covid-19.